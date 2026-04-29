Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Grupurile parlamentare ale AUR şi a constatat că Hotărârea Parlamentului României nr.45/2025 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune este neconstituţională, în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului.

De asemenea, CCR, tot cu majoritate de voturi, a admis sesizarea de neconstituţionalitate depusă de AUR şi a constatat că Hotărârea Parlamentului României nr.46/2025 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune este neconstituţională în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului.

Astfel, Curtea a constatat că Hotărârea Parlamentului României criticată a încălcat dispoziţiile art.19 alin.(2) lit.a) teza finală din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romane de Radiodifuziune şi Societăţii Romane de Televiziune, cele 8 locuri alocate grupurilor parlamentare trebuind a fi ocupate de candidaţii propuşi de acestea, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament. ”n consecinţă, hotărârea antereferită este neconstituţională în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, fiind încălcate dispoziţiile art.1 alin.(5) din Constituţie, care prevede că respectarea legilor este obligatorie, precum şi cele ale art.1 alin.(3) din Constituţie, referitoare la principiul statului de drept.

Astfel, Hotărârea Parlamentului României nr.46/2025 îşi încetează efectele juridice în privinţa celor 8 candidaţi desemnaţi de către grupurile parlamentare la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I”, arată Curtea Constituţională.

Curtea a constatat că, la data de 18 noiembrie 2025, data adoptării hotărârii, din totalul de 463 de deputaţi şi senatori, repartizarea pe grupuri parlamentare era după cum urmează: Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat din Camera Deputaţilor şi Senat - 129 de membri (27,8% din totalul parlamentarilor), Grupurile parlamentare ale Alianţei pentru Unirea Românilor din Camera Deputaţilor şi Senat – 90 de membri (19,4% din totalul parlamentarilor), Grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor şi Senat – 73 de membri (15,7% din totalul parlamentarilor), Grupurile parlamentare ale Uniunii Salvaţi România din Camera Deputaţilor şi Senat – 59 de membri (12,7% din totalul parlamentarilor), Grupurile parlamentare ale Uniunii Democrate Maghiare din România din Camera Deputaţilor şi Senat – 32 de membri (6,9% din totalul parlamentarilor), Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor – 17 membri (3,6% din totalul parlamentarilor), Grupul parlamentar al Partidului S.O.S. România din Camera Deputaţilor – 15 membri (3,2% din totalul parlamentarilor) şi Grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri din Camera Deputaţilor – 14 membri (3,02% din totalul parlamentarilor), Grupul parlamentar PACE – Întâi România din Senat – 12 membri (2,5% din totalul parlamentarilor) şi, respectiv, 22 de parlamentari neafiliaţi (4,7% din totalul parlamentarilor);

”Or, ţinând cont de ponderea de mai sus a grupurilor parlamentare în Parlament, rezultă că dintre cele opt locuri ocupate de candidaţii propuşi de grupurile parlamentare pentru Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune trei au fost ocupate de câte un reprezentant din partea a trei grupuri parlamentare a căror pondere diferă semnificativ, ceea ce nu respectă criteriul stabilit de Legea nr.41/1994.

CCR menţionează că, dintre cele opt locuri ocupate de candidaţii propuşi de grupurile parlamentare pentru Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, trei au fost ocupate de câte un reprezentant din partea a trei grupuri parlamentare a căror pondere diferă semnificativ, ceea ce nu respectă criteriul stabilit de Legea nr.41/1994.

Decizile sunt definitive şi general obligatorii.