Rusia avertizează Danemarca să nu găzduiască producția de combustibil pentru rachetele Ucrainei cu rază lungă de acțiune

Rusia a condamnat planurile Danemarcei de a găzdui o unitate de producție ucraineană pentru combustibilul rachetelor cu rază lungă de acțiune.

Oficialii ruși spun, potrivit Reuters, că această măsură ar crește riscul unei escaladări și ar duce la mai multe vărsări de sânge în Ucraina.

Guvernul danez a anunțat săptămâna trecută acest plan, care reprezintă prima extindere în străinătate a unei companii ucrainene din domeniul apărării.

Compania ucraineană este Fire Point, producătorul rachetelor Flamingo, pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a descris ca fiind cea mai de succes armă a țării sale.

Unitatea de producție va fi amplasată în apropierea bazei aeriene Skydstrup din Danemarca, care găzduiește flota de avioane de vânătoare F-16 a țării nordice.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, a declarat într-o conferință de presă că această mișcare confirmă politica ostilă a Danemarcei față de Moscova.

”Această miză confirmă cursul militarist ostil al Copenhagăi, care vizează subminarea eforturilor de rezolvare a crizei din Ucraina prin mijloace politice și diplomatice”, a spus Zaharova.

„Aceasta comportă riscul unei escaladări suplimentare și demonstrează dorința Danemarcei de a se îmbogăți prin continuarea vărsării de sânge în Ucraina.”

Danemarca a fost un susținător ferm al Ucrainei de când Rusia a trimis zeci de mii de soldați în țară în 2022 și a contribuit până acum cu 67,6 miliarde de coroane daneze (10,6 miliarde de dolari) în sprijin militar, potrivit Ministerului de Externe danez.

