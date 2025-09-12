Rusia avertizează Danemarca să nu găzduiască producția de combustibil pentru rachetele Ucrainei cu rază lungă de acțiune

Stiri externe
12-09-2025 | 14:45
maria zaharova
Imago

Rusia a condamnat planurile Danemarcei de a găzdui o unitate de producție ucraineană pentru combustibilul rachetelor cu rază lungă de acțiune.

autor
Cristian Matei

Oficialii ruși spun, potrivit Reuters, că această măsură ar crește riscul unei escaladări și ar duce la mai multe vărsări de sânge în Ucraina.

Guvernul danez a anunțat săptămâna trecută acest plan, care reprezintă prima extindere în străinătate a unei companii ucrainene din domeniul apărării.

Compania ucraineană este Fire Point, producătorul rachetelor Flamingo, pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a descris ca fiind cea mai de succes armă a țării sale.

Unitatea de producție va fi amplasată în apropierea bazei aeriene Skydstrup din Danemarca, care găzduiește flota de avioane de vânătoare F-16 a țării nordice.

Citește și
trupe rusia siria, soldati rusi siria
Danemarca avertizează că Rusia s-ar putea pregăti rapid pentru un război în Europa

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, a declarat într-o conferință de presă că această mișcare confirmă politica ostilă a Danemarcei față de Moscova.

Această miză confirmă cursul militarist ostil al Copenhagăi, care vizează subminarea eforturilor de rezolvare a crizei din Ucraina prin mijloace politice și diplomatice”, a spus Zaharova.

„Aceasta comportă riscul unei escaladări suplimentare și demonstrează dorința Danemarcei de a se îmbogăți prin continuarea vărsării de sânge în Ucraina.”

Danemarca a fost un susținător ferm al Ucrainei de când Rusia a trimis zeci de mii de soldați în țară în 2022 și a contribuit până acum cu 67,6 miliarde de coroane daneze (10,6 miliarde de dolari) în sprijin militar, potrivit Ministerului de Externe danez.

Un muncitor a răsturnat o roabă cu moloz direct de pe acoperișul blocului unde lucra, la Ploiești. Amenda primită

Sursa: Reuters

Etichete: Rusia, Ucraina, danemarca,

Dată publicare: 12-09-2025 14:45

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Danemarca anunţă un plan de reînarmare ”masivă”, în valoare de 7 miliarde de euro: ”Este mai rău ca în Războiul Rece”
Stiri externe
Danemarca anunţă un plan de reînarmare ”masivă”, în valoare de 7 miliarde de euro: ”Este mai rău ca în Războiul Rece”

Danemarca urmează să anunţe miercuri un plan de reînarmare ”masivă” a armatei, împotriva ameninţării tot mai mari pe care o reprezintă Rusia.

Danemarca avertizează că Rusia s-ar putea pregăti rapid pentru un război în Europa
Stiri externe
Danemarca avertizează că Rusia s-ar putea pregăti rapid pentru un război în Europa

Rusia ar putea fi pregătită pentru un război la scară largă în Europa în decurs de cinci ani de la încheierea războiului în Ucraina, a estimat serviciul de informaţii externe al Danemarcei, relatează dpa.

Reacția rușilor după ce Donald Trump a anunțat că vrea Groenlanda. Insula e în „sfera intereselor strategice” ale Moscovei
Stiri externe
Reacția rușilor după ce Donald Trump a anunțat că vrea Groenlanda. Insula e în „sfera intereselor strategice” ale Moscovei

Rusia urmărește situația, după ce președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a refuzat să excludă o acțiune militară pentru a prelua Groenlanda de la Danemarca.

Rusia amenință Danemarca cu „răzbunare” dacă va restricționa libertatea de navigație a navelor rusești
Stiri externe
Rusia amenință Danemarca cu „răzbunare” dacă va restricționa libertatea de navigație a navelor rusești

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova a spus că orice mișcare a Danemarcei de a restricționa libertatea de navigație a navelor rusești în strâmtorile baltice va fi văzută ca un act ostil și va genera represalii.

Zelenski a „prins aripi” după vizitele din Olanda și Danemarca. Temutele avioane F-16, gata să schimbe soarta războiului
Stiri externe
Zelenski a „prins aripi” după vizitele din Olanda și Danemarca. Temutele avioane F-16, gata să schimbe soarta războiului

„Avioanele F-16 promise de Olanda și Danemarca pentru viitorul apropiat ne fac încrezători că Rusia va pierde războiul”, a declarat Volodimir Zelenski, luni, miilor de oameni strânși să-l asculte în fața parlamentului danez.

Recomandări
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Donald Trump a anunțat că suspectul în cazul uciderii lui Charles Kirk a fost prins și speră să primească pedeapsa cu moartea
Stiri externe
Donald Trump a anunțat că suspectul în cazul uciderii lui Charles Kirk a fost prins și speră să primească pedeapsa cu moartea

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat vineri după-amiază că principalul suspect în cazul asasinării lui Charles Kirk a fost prins și că acesta este în custodia autorităților.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Septembrie 2025

47:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28