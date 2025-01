Reacția rușilor după ce Donald Trump a anunțat că vrea Groenlanda. Insula e „sfera intereselor strategice” ale Moscovei

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că regiunea Arctică face parte din „sfera intereselor naționale și strategice” ale Moscovei, interesată de pace și stabilitate în zonă. Declarațiile lui Trump despre Groenlanda - un teritoriu danez autonom - au atras și multe avertismente din partea liderilor europeni.

Donald Trump vorbește toată ziua de planurile sale expansioniste, vizând anexarea Canadei, Groenlandei și a Canalului Panama. Totul în numele securității naționale.

Donald Trump, președintele ales al SUA: „Groenlanda e un loc foarte special care are nevoie să aibă parte de măsuri speciale de securitate. Te uiți în jur, sunt nave chineze peste tot. Sunt nave rusești peste tot. Nu vom permite să se mai întâmple asta. Am primit aplauze extraordinare când am aterizat acolo (n.r. în Groenlanda). Mi-am trimis reprezentanți, pe fiul meu, Don, și alți... A fost ca un festival al iubirii”.

Trump a mers mai departe, sugerând că ar fi interesat să cumpere cea mai mare insulă din lume, cu poziție strategică și cu importante zăcăminte de minereuri rare.

Canalul Panama, următoarea „cucerire” a lui Trump

Trump râvnește și la Canalul Panama: „Canalul Panama, uite cum profită de noi. Ne taxează mai mult pentru navele noastre decât pentru oricare alte nave străine. Noi l-am construit. Și l-am cedat lor pentru 1 dolar. Cu alte cuvinte, l-am dat pe gratis. Cea mai scumpă structură construită vreodată în istoria țării noastre, relativ vorbind, de departe cea mai scumpă. Am pierdut 38.000 de oameni. L-au primit pentru 1 dolar și ne taxează atât de mult pentru navele noastre.

Iar China controlează Canalul Panama. Asta nu se va mai întâmpla.”

Politicienii care îl susțin s-au grăbit să sprijine planurile de expansiune teritorială evocate de Trump.

Groenlada este un teritoriu autonom al regatului danez, țară membră NATO și vechi aliat al Americii. De altfel americanii au acolo o bază militară majoră. Oficialii de la Copenhaga au propus - drept compromis - sporirea cooperării cu americanii în spațiul arctic.

Secretarul de stat american, democratul Antony Blinken - ajuns la final de mandat - a refuzat să dea importanță spuselor președintelui-ales.

Antony Blinken, secretarul de stat american: „Ideea exprimată cu privire la Groenlanda nu este una bună, dar, mai important de atât, e că nu poate fi pusă în practică. Așa că nu ar trebui să ne pierdem timpul discutând despre asta.”

Pe de alta parte, dupa ce Donald Trump a declarat că ar vrea sa numeasca Golful Mexic, Golful Americii, președinta Mexicului a reactionat cu ironie.

Claudia Sheinbaum, president of Mexico: „Statele Unite să se numească America Mexicană. Sună bine, nu? Golful Mexic poartă acest nume din 1607 și e recunoscut internațional.”

