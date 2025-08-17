Rusia anunţă că a distrus 300 de drone ale Ucrainei şi că a lovit mai multe depozite de rachete Sapsan

Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică faptul că forţele sale au doborât 300 de drone ale Ucrainei şi au atacat mai multe depozite de rachete Sapsan de pe teritoriul Ucrainei.

Anunţul vine în contextul luptelor intense din regiunea Doneţk, unde trupele ucrainene încearcă să oprească avansul rusesc, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Potrivit Moscovei, armata rusă ar fi obţinut poziţii mai favorabile lângă localitatea Zoloti Kolodiaz, însă hărţile difuzate de surse pro-ucrainene arată că ofensiva ar fi fost în mare parte limitată de apărarea Kievului.

Ministerul rus a precizat că avioane de luptă, drone şi rachete au fost folosite pentru a lovi depozitele de rachete Sapsan.

În acelaşi timp, sistemele antiaeriene ar fi interceptat ”patru bombe ghidate şi 300 de vehicule aeriene fără pilot de tip aviaţie”.

????Night raid: Russia struck Ukraine with a missile and 60 drones Ukraine’s Air Force reported that overnight Russia launched a ballistic missile and 60 drones. By morning, 40 Shaheds and decoy drones had been shot down or neutralized in the north and east of the country. But… pic.twitter.com/BfhU1IkfCU — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2025

