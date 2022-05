Rusia a trimis rachete balistice Iskander la granița cu Finlanda, după ce nordicii și-au anunțat candidatura la NATO. VIDEO

Vezi aici ultimele informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE

Rachete mobile Iskander au fost observate în timp ce erau transportate spre linia de demarcație, în timp ce Putin pare din ce în ce mai îngrijorat de planurile finlandezilor, notează The Sun.

Putin a avertizat Finlanda și Suedia că aderarea la alianța occidentală ar fi o "greșeală", dar până acum acestea au ignorat nemulțumirile președintelui rus.

Moscova a spus clar că va suferi consecințele aderării la NATO, lăudându-se că ar putea nimici Finlanda în "zece secunde".

Putin a repetat amenințările voalate cu rachete hipersonice în timpul unei convorbiri telefonice tensionate cu Finlanda, iar acum pare că își pune banii la bătaie.

Mai multe clipuri video postate pe rețelele de socializare par să arate o flotă de rachete Iskander în drum spre Vyborg, la doar 38 de kilometri de granița cu Finlanda.

Comentariul din clip sugerează că "o nouă unitate militară este pe cale să se formeze", imediat după ce țara nordică a depus cererea de aderare la NATO.

Persoana care a filmat a explicat: "Imediat ce președintele Finlandei a spus că se alătură NATO, o întreagă divizie de Iskanders, șapte dintre ele... se îndreaptă spre Vyborg. Se pare că o nouă unitate militară este pe cale să se formeze în Vyborg sau în regiune".

"Toate echipamentele sunt noi, sunt conduse de camioane Ural. Așa că pregătiți-vă, finlandezi, pentru a intra în NATO. Noi, Ural-uri noi, șapte Iskanders, se pare că se formează o nouă unitate militară - bine lucrat."

On the road towards Vyborg (border with Finland), Iskanders and military equipment were seen. On the eve of Finland has applied for entry into NATO #Russia #Finland #NATO pic.twitter.com/PE6nchhRoM