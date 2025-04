Rusia a refuzat o propunere îndrăzneață a lui Trump. Gestul liderului SUA care a stârnit controverse la Moscova

Un jurnalist i-a cerut lui Serghei Lavrov să comenteze propunerea președintelui american Donald Trump privind gestionarea comună americano-ucraineană a centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, așa cum a fost raportată anterior de presa de peste Ocean.

"Nu, nu am primit niciodată o astfel de ofertă și, dacă o vom primi, vom explica faptul că centrala este gestionată de corporația de stat din Federația Rusă numită Rosatom. Aceasta se află sub monitorizarea personalului AIEA aflat permanent la fața locului. Și dacă nu ar fi încercările periodice ale Ucrainei de a ataca centrala și de a crea un dezastru nuclear pentru Europa, dar și pentru Ucraina, cerințele de siguranță sunt pe deplin puse în aplicare și se află pe mâini foarte bune", a declarat Lavrov, într-un interviu acordat CBS News, citată de Ukrainska Pravda.

Planul lui Trump pentru centrala nucleară Zaporojie

Ca răspuns la o întrebare de clarificare cu privire la faptul dacă acest lucru înseamnă o respingere a propunerii SUA privind controlul centralei, Lavrov a spus "Nu, nu cred că este imaginabilă vreo schimbare".

De asemenea, el a afirmat că loviturile cu rachete asupra Kievului în noaptea de 24 aprilie au vizat instalații utilizate de armată și a declarat că Rusia va continua astfel de lovituri.

La 24 aprilie, publicația americană Bloomberg a raportat că Statele Unite doresc ca Rusia să restituie Ucrainei controlul asupra centralei nucleare Zaporojie. Conform planului administrației Trump, centrala ar trece apoi sub controlul SUA pentru a furniza energie electrică orașelor aflate atât sub control ucrainean, cât și sub ocupație rusă.

O zi mai târziu, Reuters a relatat, de asemenea, despre o propunere a SUA de încheiere a războiului, care includea restabilirea controlului ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie și transferul gestionării acesteia către SUA, cu furnizarea de energie electrică ambelor părți.

La 26 aprilie, Reuters a publicat propunerile prezentate de oficialii ucraineni și europeni părții americane în timpul negocierilor de la Londra. Aceste propuneri stipulează că Ucraina va recâștiga controlul asupra centralei, cu implicarea SUA, precum și asupra barajului Kakhovka.

