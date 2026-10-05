Surse: Președintele Nicușor Dan a stat la masă cu un fost oficial CIA, la nunta lui Alexandru Nazare. Cine este Nicholas Kass

Stiri Politice
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nicholas kass, nicusor dan
LinkedIn

Președintele Nicușor Dan a stat la masa invitaților de la nunta lui Alexandru Nazare, care a avut loc la jumătatea lunii septembrie, cu un fost oficial al agenției americane de informații CIA, au afirmat surse pentru Știrile Pro TV.

autor
Cristian Matei

Conform surselor respective, este vorba despre Nicholas Kass, fost președinte al National Intelligence Council (NIC), o instituție-cheie din Statele Unite.

La nunta lui Nazare, Kass a stat la masă cu președintele României, cu secretarul de stat Ciprian Olinici din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, precum și cu preotul care a oficiat slujba religioasă.

De altfel soția fostului oficial al SUA, Constantina Kass, a postat câteva fotografii de la această nuntă pe o rețea socială, iar într-una din aceste imagini apar Nicușor Dan și partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, chiar într-un moment în care la masă fuseseră aduse tradiționalele ... sarmale.

Ce seară minunată, de neuitat! Cea mai frumoasă nuntă și cel mai frumos cuplu, Alex și Maria. Un amestec de muzică și obiceiuri tradiționale românești și grecești, alături de Gipsy Kings. Căldura oamenilor din România este unul dintre cele mai frumoase aspecte ale vieții în această țară incredibilă. Și onoarea de a-l întâlni pe președintele României.”, a scris pe rețeaua socială soția fostului oficial al CIA.

Nicholas Kass și soția sa nu au pierdut ocazia de a se fotografia și cu președintele României, Nicușor Dan.

Și, bineînțeles, Nicholas Kass s-a fotografiat și cu sărbătoritul zilei, cel pentru care fusese organizat tot acel eveniment, adică Alexandru Nazare.

Cine este Nicholas Kass

Nicholas Kass a fost director pentru Afaceri Europene în cadrul National Security Council (2019-2020, 1999-2001), o instituție a SUA responsabilă de analiza strategică pentru securitatea națională.

De asemenea, a fost ”responsabil cu prezentarea rapoartelor de informații pentru directorul Agenției Centrale de Informații” (CIA) în perioada 1990-1995, când a fost ”distins pentru contribuții deosebite la misiunea HUMINT a CIA”.

”Are o experiență de peste 30 de ani în domeniul politicii externe în cadrul Guvernului Statelor Unite, în calitate de analist premiat, reporter, specialist în culegerea de informații, diplomat, responsabil de politici și lider”, se arată pe pagina sa de LinkedIn. 

”Cel mai recent (până în ianuarie 2026), a ocupat funcția de președinte interimar al Consiliului Național de Informații (NIC) din cadrul Biroului Directorului Național de Informații (ODNI). A ocupat funcția de secretar adjunct adjunct în cadrul Biroului pentru Operațiuni de Conflict și Stabilizare al Departamentului de Stat al SUA (2020-2021)”, mai arată o prezentare publicată pe site-ul Center for the National Interest.

Kass a scris mai multe articole de opinie și postări pe rețelele de socializare în care s-a arătat sceptic față de democrați și și-a dezvăluit admirația pentru președintele Donald Trump, potrivit Politico. Dar a plecat de la Washington înainte de războiul din Iran.

În perioada 2022–2025, Kass a activat în calitate de director executiv pentru afaceri corporative internaționale în cadrul Alexandrion Group/Nawaf Salameh Family Office.

Expert în afaceri europene, Rusia și Turcia, Kass vorbește fluent turca și kurda și deține diplome de la Columbus School of Law, Georgetown și DePaul University, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

Fostul oficial de carieră din serviciile americane de informații, Nicholas Kass, a înființat în România firma Mystikos SRL, cu obiect de activitate ”consultanță pentru afaceri și manegement”.

Numele firmei, „mystikos”, în limba greacă înseamnă „cel secret”, și se referă cel mai adesea la o funcție guvernamentală istorică din Imperiul Bizantin.

Pe Nicholas Kass îl mai cheamă și Spyridon, el fiind de origine greacă.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, alexandru nazare, SUA,

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