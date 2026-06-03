Printre aceştia se numără jurnalista Catherine Belton de la „The Washington Post” şi corespondentul Richard Holmes de la „The i Paper”, transmite Reuters.

Belton este o jurnalistă de investigaţie specializată în Rusia şi a scris anterior despre această ţară pentru ”Financial Times” şi ”Reuters”, printre alte publicaţii.

Holmes, jurnalist de investigaţie distins cu numeroase premii şi finalist la Premiul Pulitzer, este corespondent pe probleme de securitate la ziarul britanic ”The i Paper”.

Ministerul de Externe a declarat că interdicţia de intrare a fost o reacţie la ”retorica provocatoare anti-rusă a oficialilor britanici, răspândirea insinuărilor despre Rusia şi măsurile concrete luate de Londra pentru a furniza arme regimului de la Kiev”.

Alţi britanici vizaţi de interdicţie sunt Alexander Browder, colaborator al grupului de reflecţie Henry Jackson Society; Alice Laugher, director executiv al firmei de recrutare umanitară Committed to Good; şi Richard Westbury, preşedintele Chelsea Group, compania-mamă a Committed to Good.

Marea Britanie se numără printre ţările care au impus sancţiuni ⁠împotriva Rusiei, inclusiv interdicţii de călătorie, după anexarea Crimeii de către Moscova din Ucraina în 2014. Aceste măsuri s-au extins ⁠în urma invaziei pe scară largă a Rusiei din 2022. Moscova a impus, de asemenea, sancţiuni, inclusiv interdicţii de călătorie, ca represalii.