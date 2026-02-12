"Încercarea de a izola peste 100 de milioane de oameni de comunicaţii private şi securizate este un pas înapoi şi poate duce doar la mai puţină siguranţă pentru oamenii din Rusia", a comunicat pe X mesageria deţinută de Meta, adăugând: "Continuăm să facem tot ce putem pentru a menţine utilizatorii conectaţi".

Corporaţia Meta, cu sediul în statul american California, este de asemenea proprietara Facebook şi a Instagram, precum şi altor platforme online.

Autorităţile de la Moscova restricţionează treptat de mai multă vreme aplicaţiile internaţionale de mesagerie, observă dpa. Apelurile telefonice prin WhatsApp au fost deja limitate, funcţionând doar în reţele private virtuale (VPN). Restricţiile au vizat şi Telegram şi serviciul iMessage de la Apple.

WhatsApp foloseşte criptarea end-to-end (pe întreaga rută de comunicare), care asigură că mesajele text pot fi citite doar de utilizatorii care comunică, fiind inaccesibile chiar şi pentru companie.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, Rusia şi-a înăsprit semnificativ controlul şi cenzura pe internet; în timp ce serviciile de comunicaţii din străinătate au fost tot mai greu accesibile, s-a lansat un serviciu rusesc de mesagerie cunoscut ca Max, descris de WhatsApp în comunicatul de miercuri ca "o aplicaţie de supraveghere deţinută de stat", către care guvernul încearcă să direcţioneze utilizatorii.