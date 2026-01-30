Dacă nu sunt atenți, își pot pierde rapid contul de WhatsApp și, ulterior, banii, avertizează specialiștii în securitate cibernetică. Atacatorii clonează site-urile firmelor de curierat, care în final arată aproape identic cu originalul.

Cum pornește tentativa de fraudă

Tentativa de fraudă pornește de la un SMS care anunță că presupusul colet comandat a fost livrat și invită destinatarul să aleagă un locker pentru livrare. Mesajele folosesc numele și imaginea unor firme cunoscute de curierat și includ linkuri care par legitime.

Corespondent Știrile PRO TV: „Un astfel de mesaj am primit și eu zilele trecute. Sunt anunțată că am un colet pe care trebuie să îl ridic, dar întâi trebuie să selectez unde să îmi fie livrat. De fapt, linkul pe care l-am primit în SMS duce către un site fals, construit să semene cu o platformă reală de curierat. Mai departe, utilizatorul este rugat să se conecteze cu contul de WhatsApp. Dacă acceptă, atacatorii pot prelua controlul contului.”

Din contul compromis sunt trimise mesaje către contacte, în care se cer împrumuturi de bani, de obicei sub pretextul unei urgențe și cu promisiunea că suma va fi returnată în aceeași zi. Banii ajung, însă, direct la infractori.

Explicațiile specialiștilor

Mihai Rotariu, purtător de cuvânt DNSC: „Este vorba tot despre un mesaj prin SMS, mesajul respectiv are un link. În momentul în care tu intri pe link te pune să îți introduci nume, prenume, adresă de mail, iar ulterior te redirecționează către o zonă unde îți vei introduce datele de card pentru a plăti o sumă modică pentru ca acel colet să ajungă mai repede la tine.”

Spaniol: „Știu care sunt false și care nu.”

Reporter: „S-a întâmplat să îți ceară un prieten bani pentru că i-a spart contul?”

Spaniol: „Da.”

Israelian: „Am primit de la poștă, dar scris greșit adresa. Vă rog, intrați și puneți detalii, ca să știm unde să trimitem. Un mod de fraudă.”

Alexandru Negrea, consultant social media: „Pare că singura variantă sănătoasă este să îți instalezi aplicațiile oficiale ale băncilor, respectiv companiilor de curierat, respectiv companiilor de livrare de mâncare, de tot felul. Și să nu te abați de la regula asta. Dacă îți scrie un prieten pe WhatsApp că are nevoie de niște bani, ideal ar fi să îl și suni pe prietenul ăla înainte să îi trimiți banii.”

Directoratul Național de Securitate Cibernetică pune la dispoziția celor vizați de tentative de fraude un număr unic de urgență – 1911 – unde pot fi ghidați de un operator.

