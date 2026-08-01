„Am văzut un fulger, apoi m-am ridicat imediat”, a povestit Tsypliakov. „Am văzut că aveam răni la braț, la picioare și pe trunchi.”

El este unul dintre zecile de victime ale celei mai recente campanii ruse împotriva infrastructurii civile din Ucraina: stațiile de alimentare cu combustibil. Potrivit autorităților ucrainene, peste 200 de benzinării au fost lovite în lunile iunie și iulie, ceea ce înseamnă, în medie, aproximativ trei atacuri pe zi.

Potrivit lui Tsypliakov, scopul acestor atacuri este „să intimideze, să răspândească frică și panică. Panica este cel mai înfricoșător lucru în acest moment. Când un om intră în panică, își pierde controlul asupra propriei persoane.”

Atacurile s-au concentrat asupra benzinăriilor din apropierea frontului

Loviturile au vizat în principal benzinăriile aflate în apropierea liniei frontului, aflate mai ușor în raza dronelor rusești. Totuși, atacurile aeriene, dronele cu rază lungă de acțiune și UAV-urile de atac de dimensiuni mai mici au lovit și obiective aflate în apropierea capitalei Kiev.

Ucrainenii consideră că această campanie este o încercare a Moscovei de a provoca același haos care s-a instalat în Rusia după atacurile ucrainene repetate asupra rafinăriilor, atacuri care au dus la cozi uriașe la benzinării în Moscova și în alte mari orașe.

Extinderea atacurilor rusești asupra țintelor civile are loc într-un moment în care oficialii occidentali avertizează asupra unei posibile escaladări ordonate de președintele rus Vladimir Putin, ca reacție la amploarea atacurilor cu drone ucrainene asupra infrastructurii industriale ruse.

Cel puțin nouă morți după atacurile asupra Kievului

În noaptea de vineri spre sâmbătă, cel puțin nouă persoane au fost ucise și peste 30 au fost rănite în urma atacurilor cu rachete balistice lansate asupra Kievului, potrivit primarului Vitali Kliciko.

Incendii și distrugeri au fost raportate în șapte zone ale capitalei, inclusiv în districtul Solomianski, unde o clădire rezidențială cu cinci etaje a fost parțial distrusă. Atacul a venit la doar câteva zile după un alt bombardament aerian de amploare al Rusiei asupra Ucrainei, în care au fost folosite și rachete balistice.

Imaginile cu depozite logistice și rafinării din Rusia cuprinse de flăcări au afectat imaginea de siguranță pe care Moscova a încercat să o mențină la patru ani de la începutul războiului. În ultimele săptămâni, Rusia a lansat un număr record de rachete balistice, iar luna iunie a fost cea mai sângeroasă pentru civilii ucraineni din 2022 încoace, potrivit Organizației Națiunilor Unite.

O analiză CNN a identificat și verificat cel puțin 30 de înregistrări video cu atacuri asupra benzinăriilor din întreaga Ucraină în lunile iunie și iulie.

Zaporojie: 54 de atacuri asupra benzinăriilor în doar 24 de zile

Primarul interimar al orașului Zaporojie, Regina Kharchenko, a declarat că orașul a fost lovit de 54 de atacuri asupra benzinăriilor într-o perioadă de 24 de zile, până la 27 iulie.

Potrivit acesteia, atacurile s-au soldat cu patru morți și 29 de răniți.

„Acesta este un act deliberat de terorism împotriva infrastructurii civile și a populației civile”, a spus Kharchenko. „Rusia lovește în mod deliberat obiective care nu au nicio importanță militară, dar care sunt esențiale pentru funcționarea de zi cu zi a unui oraș mare.”