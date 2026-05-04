"În conformitate cu o decizie a Comandantului Suprem al forţelor armate ale Federaţiei Ruse, (preşedintele) Vladimir Putin, a fost declarat un armistiţiu în perioada 8-9 mai 2026", a anunţat ministerul într-un mesaj postat pe MAX, o aplicaţie de mesagerie susţinută de stat.

Conform anunţului, Rusia se aşteaptă ca Ucraina să îi urmeze exemplul şi să respecte încetarea ostilităţilor vineri şi sâmbătă, ziua în care va avea loc o paradă militară în Piaţa Roşie din Moscova, potrivit EFE.

Totodată, Rusia a ameninţat că va lansa un "atac masiv cu rachete" asupra Kievului dacă Ucraina încalcă armistiţiul din 8 şi 9 mai.

"Dacă regimul de la Kiev încearcă să pună în aplicare planurile sale criminale ce vizează perturbarea sărbătoririi celei de-a 81-a aniversări a Victoriei în Marele Război patriotic, forţele armate ruse vor lansa un atac masiv de represalii cu rachete asupra centrului Kievului", a mai declarat Ministerul rus al Apărării în acelaşi comunicat de pe MAX.

Zelenski anunță un armistițiu începând cu miezul nopții de pe 6 mai

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni un „regim de încetare a focului” începând cu ora 00:00 din 6 mai, ca răspuns la încetarea focului declarată de Rusia în perioada 8-9 mai cu ocazia Zilei Victoriei.

„Considerăm că viața omenească este mult mai prețioasă decât orice «sărbătoare» aniversară”, a scris Zelenski pe X, adăugând că „vom acționa în mod reciproc începând din acel moment”.

El a menționat că Kievul nu a primit niciun apel oficial din partea Moscovei cu privire la „modalitatea încetării ostilităților”. „Este timpul ca liderii ruși să ia măsuri concrete pentru a pune capăt războiului, mai ales că Ministerul Apărării al Rusiei consideră că nu poate organiza o paradă la Moscova fără bunăvoința Ucrainei”, a concluzionat Zelenski, potrivit agenției de știri Baha.