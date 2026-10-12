Rusia a ales ziua în care va respecta armistițiul cu Ucraina. Când va înceta focul pentru 24 de ore: „Zelenski nu merită”

Stiri externe
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Getty

Rusia acceptă un armistițiu de o zi pentru organizarea alegerilor în Ucraina, în replică la cererea lui Zelenski pentru o încetare a focului de 60 de zile.

autor
Alexandru Toader

Rusia va respecta un armistiţiu de o singură zi în privinţa organizării unor alegeri în Ucraina, anunţă luni un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, răspunzându-i astfel preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a cerut un armistiţiu de ”60 de zile” pentru a putea organiza un scrutin prezidenţial, relatează AFP, potrivit News.ro.

”Dacă Kievul vrea cu adevărat să organizeze alegeri, atunci preşedintele rus (Vladimir Putin), comandantul-şef, va fi pregătit să dea ordinul ca Ucraina să nu fie atacată în ziua alegerilor, numai în ziua alegerilor”, a subliniat Dmitri Peskov.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a apreciat, tot luni, la rândul său, că preşedintele ucrainean ”nu merită” un armistiţiu pentru a organiza alegeri prezidenţiale în Ucraina.

”Nu cred că el merită acest răgaz. Nu cred că ne vom lăsa, încă o dată, cumpăraţi cu asigurări şi promisiuni”, a declarat într-o conferinţă de presă Serghei Lavrov.

Preşedinţia rusă a refuzat luni să spună dacă este în vigoare un armistiţiu cu Ucraina privind atacurile împotriva infrastructurilor energetice.

Preşedintele american Donald Trump a semănat confuzie duminică, anunţând un ”armistiţiu energetic” între Ucraina şi Rusia, stupefiind Kievul şi reducând la tăcere Moscova.

Kremlinul a anunţat însă că menţine ”contacte” pe tema acestui armistiţiu, anunţat unilateral de către preşedintele american Donald Trump.

”Contactele continuă. Imediat ce vom avea ceva de spus în acest subiect, vă vom informa cu siguranţă”, a declarat, în briefingul său, Dmitri Peskov.

Întrebat despre apelul Kievului în favoarea unui armistiţiu de 60 de zile în vederea organizării unor alegeri, Dmitri Peskov a răspuns că ”nu vrem un armistiţiu, vrem o pace durabilă”.

Preşedintele american Donald Trump a făcut în weekend o serie de declaraţii ostile omologului ucrainean Volodimir Zelenski.

El a preluat o cerere a Moscovei şi a apreciat că ”a venit timpul ca ucrainenii să aibă un nou preşedinte”, pentru a ”ajunge la un acord” cu privire la încheierea războiului.

În Ucraina, alegerile sunt imposibile pe timpul legii marţiale, care se află în vigoare de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, armistitiu,

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