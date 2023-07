Roverul Perseverance al NASA a găsit materie organică diversă pe Marte. Ce spun oamenii de știință

Roverul Perseverance al NASA a găsit materie organică diversă în craterul Jezero, despre care experții spun că sugerează un sistem mai complex decât se credea anterior că ar fi existat în trecut.

O serie de explicații diferite pentru originile materiei organice de pe Planeta Roșie includ interacțiunile apă-rocă și originile biotice - derivate din organismele vii.

Depozitele de praf interplanetar sau meteoriți sunt, de asemenea, luate în considerare de oamenii de știință. Potrivit studiului, înțelegerea materiei organice marțiane ar putea face lumină asupra disponibilității surselor de carbon, cu implicații pentru căutarea potențialelor semne de viață.

Instrumentul Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (Sherloc) de pe rover este primul instrument care permite cartografierea și analiza la scară microscopică a moleculelor organice și a mineralelor de pe Marte.

Perseverance a aterizat în craterul Jezero, locul unui bazin antic al lacului cu potențial ridicat de locuibilitate în trecut, în februarie 2021.

De atunci, oamenii de știință au explorat structura geologică a podelei craterului folosind mai multe instrumente de la bordul roverului care poate face fotografii și analiza rocile. Sunanda Sharma, Ryan Roppel și colegii lor au analizat datele colectate din două formațiuni de pe podeaua craterului Jezero.

Semnale de molecule organice au fost detectate pe toate cele 10 ținte pe care Sherloc le-a observat în podeaua craterului Jezero.

Sursa: mirror.co.uk Etichete: , , , , Dată publicare: 13-07-2023 09:17