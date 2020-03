Mărturia unei românce fotomodel care s-a îmbolnăvit în Bologna: „Am stat 4 ore să vină ambulanța”

Din păcate, românii cad victime noului virus și în afara țării. În Italia, țara europeană cea mai afectată de coronavirus, unde trăiește și cea mai mare comunitate de români, trei conaționali au fost testați pozitiv.

Ministerul Afacerilor Externe transmite că starea lor este bună și că toți sunt izolați la domiciliu. Ar putea fi infectați, însă, mai mulți, dar nu știu încă, pentru că nu prezintă semne de boală, iar autoritățile italiene, depășite de situație, nu îi mai testează acum decât pe cei în stare gravă.

Româncă fotomodel, din Italia, infectată cu COVID-19

Bianca Udroiu este o tânăra fotomodel de 22 de ani din Bologna. Ea a participat recent la Festivalul de modă de la Milano, iar la sfârșitul săptămânii trecute s-a simțit rău. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Bianca a povestit ce i s-a întâmplat, mai ales că a fost acuzată că a ieșit din casă, deși era bolnavă.

Bianca Udroiu: „Am făcut febră 40. Imediat ce am făcut febră am luat o aspirină, pentru că mă durea capul, și am așteptat până la 6 și jumătate. Nu mi-a scăzut febra. Am sunat la numărul de urgență. Am stat 4 ore să vină ambulanța”.

Din fericire, tânăra are o formă ușoară a bolii și se simte bine, dar este nemulțumită de modul în care autoritățile din Italia gestionează criza.

Bianca Udroiu: „Dacă știi că este epidemie, că sunt 2.500 de persoane infectate în Italia, atunci asta mie mi se pare foarte grav că trebuie să aștepți după ambulanță patru ore și jumătate. Nu m-am simțit nicidecum ca primul pacient cu coronavirus din Bologna, ci ca o fată normală cu gripă”.

În situația ei pot fi însă mai mulți oameni. O altă româncă, pe nume Daniela, depistată pozitiv, s-a plâns, de asemenea, că, deși bolnavă, a fost trimisă acasă, lângă soțul și copilul ei.

Daniela: „Era ca o gripă, cum să spun, dar într-un mod mai agresiv. Mi-au făcut și testul, bineînțeles, și m-au pus pe carantină să stau acasă izolată. Mă lași așa să plec, am plecat cu un mijloc de transport, adică eu eram purtătoare deja atunci. Îmi cunosc organismul, știu cum reacționează la gripă, la răceală, dar era ceva prea agresiv, ceva ce, nu știu, nu puteam să-mi gestionez corpul în niciun fel”.

Autoritățile italiene nu mai internează acum decât cazurile grave.

Erica Enăchescu, româncă în carantină, din Codogno: „Eu cunosc multe persoane care sunt pozitive, dar nu au simptome grave. Se vorbește despre tuse, febră și le spune să se trateze acasă, să stea în casă să ia paracetamol, aspirină și așa mai departe. Numai în cazul în care au insuficientă respiratorie sau au probleme mai grave atunci le face tampon și îi ia și îi duce la Lodi și după la Milano la spital”.

Cătălin Babasa, român în carantină, din Codogno: „Dacă ai simptome, te simți rău, dureri de cap, febră, trebuie să suni la un număr de urgențe, dar trebuie să fie grav să vină ambulanța sau să-ți facă analize. Nu te bagă în seamă dacă este o formă ușoară”.

Ramona Voiculescu, româncă din Italia: „La primărie este pus un afiș prin care populația este îndemnată să nu se prezinte la urgențe, ci să apeleze numărul de urgență 112 sau numerele verzi pentru această situație”.

Românii din Peninsulă sunt afectați de măsurile luate de autorități.

Viorel Gheorghe Mihuț: „Acum de o săptămâna s-au închis școlile în toată Italia până în 15 martie și, din câte se pare, se poate și mai mult. Sunt farmacii care au instituit o modalitate de a livra medicamente la domiciuliu gratuit, fără să te mai prezinți în farmacie”.

Alina Batog, româncă din Italia: „Foarte multe hoteluri au închis, restaurante, pentru că mulți, mulți turiști au anulat rezervările. Sunt în piața de la Signoria, una dintre cele mai frumoase piețe din Florența. E cam pustie. Orașul este pustiu”.

De altfel, pierderile în turism în Italia sunt uriașe.

Evoluție fulminantă a infecțiilor, în Italia

În acest moment, coronavirusul a ajuns aproape în toată lumea, din Australia până în Statele Unite. Italia este cea mai afectată țară europeană, iar acolo trăiesc și aproape un milion și jumătate de români.

Primele trei cazuri confirmate au fost doi turiști chinezi veniți în vacanță în Italia și un italian repatratiat din China.

Situația s-a agravat în Peninsulă din 21 februarie, atunci când au fost depistate 16 cazuri de infectare locală cu coronavirus. Din acea zi, evoluția a fost una fulminantă. Pe 22 februarie, numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 79, iar o zi mai târziu, această cifră aproape s-a dublat. Mai apoi, numărul cazurilor pozitive a crescut constant de la o zi la alta, iar astăzi, după exact două săptămâni de la izbucnirea focarului, Italia a ajuns la aproape 4.000 de cazuri de infecție cu coronavirus.

Majoritatea sunt în zona de nord, acolo unde trăiesc și cei mai mulți români. Câți români trăiesc oficial în regiunile cele mai afectate de coronavirus: Lombardia, cu 176.000, Piemonte, cu 147.000 și Veneto cu 126.000. Acestea sunt exact regiunile unde au fost înregistrate focare de infecție.

De aici infecția s-a răspândit rapid în toată Europa și am asistat în ultimele două zile la o explozie a cazurilor de coronavirus: Italia a sărit de la 3.089 la 3.858, Germania, de la 262 la 482, și Franța, la 423 de la 285.