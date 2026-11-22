"Mesajul meu pentru el (Burnham) este: Oamenii au votat pentru Brexit. Brexitul este un fapt. Pur şi simplu acceptaţi Brexitul şi mergeţi mai departe", a declarat May duminică, într-un interviu acordat BBC.

May a condus guvernul între 2016 şi 2019 şi a fost forţată să demisioneze după ce acordul Brexit pe care l-a negociat a fost respins de parlamentarii britanici. Ea a fost înlocuită de Boris Johnson.

"Am fost martora anvergurii acelor negocieri, orele care trebuie investite. Implică întregul guvern, nu doar prim-ministrul, ci şi miniştrii şi oficialii, cu un du-te-vino în aceste negocieri, pentru că trebuie să negociezi intens pentru a te asigura că obţii ceea ce îţi doreşti", a explicat ea.

În acest sens, ea a declarat pentru BBC că a fost "uimită" să audă că prim-ministrul Andy Burnham intenţionează să desfăşoare mai multe negocieri pentru a apropia Regatul Unit de UE, la zece ani de la referendumul care a marcat ieşirea regatului din blocul comunitar.

"Noi, ca ţară, am votat pentru Brexit. Şi când am fost prim-ministru, am fost foarte clară: trebuie să respectăm această decizie", a susţinut May.

În opinia politicienei conservatoare, Burnham încearcă să dea lecţii poporului britanic sugerând că referendumul privind Brexitul a fost o greşeală: "Vrea să-i mângâie pe cap şi să le spună: Ştiţi ce? Vă amintiţi de votul acela? Ei bine, aţi greşit, nu-i aşa? Aşa că încercaţi din nou şi daţi răspunsul corect".

Vineri, la Bruxelles, Regatul Unit şi Uniunea Europeană au semnat trei acorduri privind sectorul fitosanitar, mobilitatea tinerilor şi piaţa carbonului, lăsând în acelaşi timp nerezolvată cererea de reducere a taxelor universitare pentru studenţii europeni din Regatul Unit. De asemenea, cele două părţi s-au angajat să consolideze cooperarea în alte domenii.

Burnham a declarat că, în urma acestui summit, va deschide o sesiune informală de brainstorming pentru a regândi viitoarea relaţie a Regatului Unit cu UE după Brexit.

La rândul său, ministrul de externe britanic, Ed Miliband, a declarat sâmbătă la BBC că "toate opţiunile sunt pe masă" în ceea ce priveşte legăturile cu partenerii europeni, inclusiv o posibilă revenire a Regatului Unit în UE.

În afară de Theresa May, fostul prim-ministru britanic Tony Blair (1997-2007) şi-a exprimat şi el opinia în acest weekend cu privire la această nouă apropiere de Bruxelles.

Într-un interviu acordat publicaţiei The Sunday Times, Blair a recunoscut că Brexitul a fost o "adevărată greşeală", dar a spus şi că scenariul actual este diferit de cel din 2016 şi că Regatul Unit ar trebui să se reintegreze în Uniunea Europeană doar dacă acesta permite o mai mare inovaţie tehnologică.