Au venit pentru iubire, dar fiecare are propriile reguli. Cine sunt primii concurenți care intră în Burlacii

SHOW-BUZZ
Data publicării:
Data actualizării:
Burlacii
ProTV

Karim Chaker, Tina Ulmeanu, Cristina Ionașcu și Nicoleta Balint se numără printre concurenții care vor transforma Paradisul într-un loc în care atracția, emoțiile și competiția se întâlnesc. 

autor
Stirileprotv

Patru personalități diferite, patru povești și un singur obiectiv: să descopere dacă, printre conexiuni neașteptate și tentații, poate apărea iubirea. Burlacii: Foc în Paradis începe din 14 septembrie, simultan la PRO TV și pe VOYO.

Ce se întâmplă atunci când mai mulți oameni singuri ajung în același loc, într-un paradis exotic, își dau voie să se apropie unii de alții, dar știu că, pentru a rămâne în competiție, trebuie să construiască o conexiune reală? Răspunsul este Burlacii: Foc în Paradis, noul reality show de dating care transformă căutarea iubirii într-un joc în care fiecare alegere poate schimba complet dinamica grupului.

În Paradis, atracția este doar începutul. Concurenții trebuie să se cunoască, să formeze conexiuni și să decidă cui își oferă încrederea, în timp ce noi apariții pot schimba în orice moment echilibrul creat. Iar trandafirul devine cheia rămânerii în competiție: cine nu primește unul riscă să plece acasă. Cu 50.000 de euro în joc, miza nu este doar emoțională, iar fiecare alegere poate deveni decisivă.

Printre cei care intră în această aventură se află Karim Chaker, în vârstă de 23 de ani, spontan, extrovertit și fără prea multe inhibiții. Fost sportiv de performanță, Karim a practicat baschet timp de 12 ani și spune despre el că este ambițios, empatic și vulcanic. Nu a mai participat până acum la alte emisiuni și vine în Burlacii: Foc în Paradis pentru a ieși din zona de confort, pentru a cunoaște oameni noi și, bineînțeles, pentru experiență. Are însă și o viziune destul de clară asupra viitorului: spune că s-ar putea vedea căsătorit și cu copii chiar și mâine.

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Tina Ulmeanu, 31 de ani, content creator, vine cu o carismă, energie și personalitate care nu pare făcută pentru jumătăți de măsură. Se descrie ca fiind empatică, dar recunoaște că este „rea de gură” și că nu are foarte multă răbdare. După o relație de trei ani pe care o descrie ca fiind toxică, Tina spune că este pregătită să dea tot ce are mai bun și să trăiască experiența la maximum. Pentru ea, nu există un partener perfect: există omul alături de care te simți cel mai bine.

La 26 de ani, Cristina Ionașcu, hostess și model, intră în competiție fără să-și fi setat un scenariu dinainte. „Mă las dusă unde mă duce viața” este, în esență, filosofia ei pentru această experiență. A venit pentru experiență și expunere, iar dacă se va îndrăgosti, spune că ar fi „un bonus extraordinar”. Cristina își dorește un bărbat amuzant, respectuos, inteligent, atent la el și cu o situație financiară bună.

Nicoleta Balint, 29 de ani, lucrează în marketing și intră în competiție cu o declarație care spune multe despre felul ei de a fi: „Nu am venit să fiu comparată, am venit să fiu remarcată.” Competitivă, directă și sigură pe propriile standarde, Nicoleta spune că își dorește un bărbat care să o facă să râdă, să o respecte și să îi ofere siguranță emoțională. Este deschisă la iubire, dar nu pare dispusă să accepte orice pentru ea.

Karim, Tina, Cristina și Nicoleta intră în Paradis cu personalități complet diferite. Unii vin fără un plan, alții știu foarte clar ce caută, iar pentru unii experiența poate fi prima ocazie de a descoperi cum reacționează atunci când iubirea devine și competiție. Pentru că în Burlacii: Foc în Paradis, nu este suficient să găsești pe cineva care îți place. Trebuie să vezi dacă acea conexiune este suficient de puternică pentru a te ține în joc. Iar când există 50.000 de euro în joc, fiecare trandafir, fiecare alegere și fiecare nouă apariție poate schimba totul.

Burlacii: Foc în Paradis începe pe 14 septembrie, simultan la PRO TV și pe VOYO.

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Sursa: ProTV

Etichete: protv, voyo, burlacii,

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