Au venit pentru iubire, dar fiecare are propriile reguli. Cine sunt primii concurenți care intră în Burlacii

Patru personalități diferite, patru povești și un singur obiectiv: să descopere dacă, printre conexiuni neașteptate și tentații, poate apărea iubirea. Burlacii: Foc în Paradis începe din 14 septembrie, simultan la PRO TV și pe VOYO.

Ce se întâmplă atunci când mai mulți oameni singuri ajung în același loc, într-un paradis exotic, își dau voie să se apropie unii de alții, dar știu că, pentru a rămâne în competiție, trebuie să construiască o conexiune reală? Răspunsul este Burlacii: Foc în Paradis, noul reality show de dating care transformă căutarea iubirii într-un joc în care fiecare alegere poate schimba complet dinamica grupului.

În Paradis, atracția este doar începutul. Concurenții trebuie să se cunoască, să formeze conexiuni și să decidă cui își oferă încrederea, în timp ce noi apariții pot schimba în orice moment echilibrul creat. Iar trandafirul devine cheia rămânerii în competiție: cine nu primește unul riscă să plece acasă. Cu 50.000 de euro în joc, miza nu este doar emoțională, iar fiecare alegere poate deveni decisivă.

Printre cei care intră în această aventură se află Karim Chaker, în vârstă de 23 de ani, spontan, extrovertit și fără prea multe inhibiții. Fost sportiv de performanță, Karim a practicat baschet timp de 12 ani și spune despre el că este ambițios, empatic și vulcanic. Nu a mai participat până acum la alte emisiuni și vine în Burlacii: Foc în Paradis pentru a ieși din zona de confort, pentru a cunoaște oameni noi și, bineînțeles, pentru experiență. Are însă și o viziune destul de clară asupra viitorului: spune că s-ar putea vedea căsătorit și cu copii chiar și mâine.