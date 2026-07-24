Achiziţiile externe au crescut pentru a treia lună consecutiv, la aproximativ 173 tone, conform celor mai recente date vamale, ajungând la cel mai ridicat nivel din martie 2024. Scăderea preţului metalului galben şi aprecierea yuanului au menţinut interesul investitorilor, scrie Agerpres.

„Investitorii car au cumpărat în timpul scăderii preţului au fost un motor important al recentei cereri ridicate. Băncile comerciale trebuie să-şi majoreze stocurile, pentru clienţii de retail şi planurile de acumulare de aur, precum şi pentru menţinerea unei rezerve de siguranţă, când cererea ajunge la un nivel ridicat", a indicat Zijie Wu, analist la Jinrui Futures Co.

Planurile de acumulare de aur sunt oferite de numeroase bănci şi permit persoanelor fizice să strângă mici cantităţi de aur.

Fondurile tranzacţionate la bursă susţinute de metale preţioase, o altă investiţie populară, au înregistrat anul acesta intrări nete de aproximativ 28 tone, conform datelor Shanghai Gold Exchange.

Băncile au licenţe pentru a importa aur conform unor cote strict controlat, stabilit de Banca Centrală a Chinei (PBOC). Importurile au fost de asemenea susţinute de noul regim de licenţiere de la 1 iunie, care încurajează băncile să epuizeze cotele existente.

Vineri, uncia de aur a urcat cu 0,1%, la 4.051 dolari, după un declin de 2% joi.