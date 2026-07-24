Mai multe aeroporturi din Marea Britanie au transmis avertismente familiilor care se pregătesc să călătorească, după ce jucăriile de tip „squishy” au început să creeze probleme la controalele de securitate, relatează METRO.

Reprezentanții aeroportului Luton explică faptul că aceste jucării ridică probleme deoarece „nu se poate verifica exact cât gel conțin în timpul procesului de scanare”.

În plus, jucăriile umplute cu gel, precum cuburile NeeDoh și figurinele Squishy Dumplings, pot apărea ca obiecte neobișnuite chiar și pe cele mai moderne aparate de scanare, ceea ce duce adesea la verificări manuale și întârzieri pentru ceilalți pasageri.

Problema este că majoritatea acestor jucării sunt umplute cu gel, ceea ce înseamnă că trebuie să respecte regulile privind transportul lichidelor — fie limita de 100 ml, fie alte reguli aplicate de aeroport, în funcție de locul de unde zburați.

Având în vedere riscul ca acestea să fie confiscate la controlul de securitate, părinții deja stresați înaintea zborului s-ar putea trezi cu copii supărați și cu cheltuieli suplimentare pentru înlocuirea jucăriilor preferate după sosirea la destinație.

Nu lăsați această greșeală simplă să vă strice începutul vacanței, mai relatează METRO.