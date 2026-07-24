"Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti s-au sesizat din oficiu cu privire la împrejurarea că azi, data de 24.07.2026, radarul MAPN a detectat o ţintă aeriană de tip aeronavă fără pilot, care a pătruns în spaţiul aerian român pe traiectul Sulina - Brăila - Feteşti - Buzău, fiind monitorizată şi ulterior doborâtă deasupra unei zone nelocuite din apropierea localităţii Padina, judeţul Buzău. Drona identificată era un aparat Shahed şi a fost doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român, nefiind puse în pericol vieţi omeneşti sau bunuri", spune Parchetul, potrivit Agerpres.

Fragmentele rezultate în urma doborârii aeronavei au fost identificate pe un teren situat pe DJ 203E, între comuna Padina, judeţul Buzău, şi satul Tovărăşia, judeţul Ialomiţa.

Procurorii au deschis în acest caz un dosar penal in rem, în care se fac cercetări pentru infracţiunea de operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită şi publicată conform reglementărilor specifice, prevăzută de art.117 alin.2 din legea nr. 21/2020 (Codul aerian).

În prezent, sunt efectuate cercetări la faţa locului, nefinalizate din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor de fapt.