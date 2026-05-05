Așa-numitul „Proiect al libertății”, lansat de Donald Trump, urmărește folosirea armatei americane pentru a ghida navele comerciale blocate la intrarea și la ieșirea acestei rute maritime esențiale. Iar președintele Trump spune că forțele americane au lovit mai multe vedete rapide iraniene.

Emiratele Arabe Unite și Coreea de Sud au raportat fiecare lovituri asupra unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz. De asemenea, un incendiu major a izbucnit într-un mare port petrolier din Emirat, în urma unui atac iranian cu drone.

Președintele Trump afirmă că marina americană a lovit șapte „ambarcațiuni rapide” iraniene în Strâmtoarea Ormuz, ca parte a Proiectului libertății – noua operațiune pe care a anunțat-o pentru redeschiderea acestei căi vitale de navigație.

Sean Bell, analist de securitate Sky News: „Principala amenințare vine de la aceste vedete rapide. Sunt numeroase, adesea transportă explozibili... Vedem două aici, lângă un vas comercial, dar iranienii au mult mai multe. Și pot fi foarte periculoase. Să ne amintim că orice navă care intră în Strâmtoarea Ormuz este obligată să evite această zonă minată și, astfel, să se apropie periculos de mult de coasta iraniană.”

Președintele american susține că Teheranul mai are la dispoziție doar aceste mici ambarcațiuni rapide, după ce flota de nave mari de război a fost eliminată.

Donald Trump: „Suntem într-un… îi spun un mini-război, pentru că în situația asta sunt ei. Nu mai au flotă navală. Gândiți-vă la asta. Aveau 159 de nave. Acum zero, din 159 de nave. I-am întrebat: «De ce nu le-ați luat pur și simplu navele? De ce trebuie să le trimiteți pe fundul mării?» Dar lor le place mai mult să le arunce în aer decât să le salveze. Eu aș fi preferat să le salvăm, dar acestea sunt detalii minore.”

După lansarea Proiectului libertății, două nave comerciale sub pavilion american au navigat în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, sub protecție militară. Gigantul transporturilor port-container Maersk a confirmat că unul dintre vasele sale a trecut fără probleme.

Amiralul (r) James Stavridis, fost comandant suprem al forțelor aliate NATO: „Îmi scot pălăria în fața căpitanilor acestor nave comerciale, care au luat decizia de a trece, aparent, neînsoțiți prin strâmtoare.”

Poziția iraniană

Președintele parlamentului de la Teheran, care este și principalul negociator, a acuzat din nou Statele Unite de încălcarea armistițiului, prin operațiunile sale militare în Strâmtoarea Ormuz. „Știm foarte bine că menținerea status quo-ului este intolerabilă pentru America; în timp ce noi nici măcar nu am început” – a avertizat Mohammad-Bagher Ghalibaf.

Iar ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că evenimentele din strâmtoare „arată clar că NU există o soluție militară pentru o criză politică”. Și a adăugat: „Proiectul libertății este Proiectul blocadă.”

Sean Bell, analist de securitate Sky News: „Aici este blocada navală americană.”

Însă, cine controlează cu adevărat Strâmtoarea Ormuz, în disputa dintre Iran și Statele Unite? Din ambele părți vin declarații contradictorii. Iranul a prezentat o nouă hartă cu limitele pe care susține că le controlează în Strâmtoarea Ormuz și în Golful Oman. De asemenea, Teheranul a susținut că a lansat două rachete care ar fi lovit o navă americană de război. Comandamentul central american a negat, iar Teheranul și-a modificat ulterior limbajul.

Relatările contradictorii privind Strâmtoarea Ormuz pun sub semnul întrebării armistițiul dintre Statele Unite și Iran, iar Trump a sporit incertitudinea refuzând să spună dacă mai este în vigoare sau nu o pauză a ostilităților.