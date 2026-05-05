Corespondent PROTV: „În casele suspecților au fost descoperite sume mari de bani, pe care i-ar fi obținut, spun anchetatorii, de la mai mulți cetățeni englezi, care intrau pe site-uri cu anunțuri cu servicii sexuale.

Aceștia erau păcăliți să plătească în avans o sumă de bani, însă fetele pe care ei le așteptau să-i viziteze nu erau reale, de aici și acuzațiile de înșelăciune. Unii dintre străinii păcăliți au depus plângere la poliția din Marea Britanie, iar autoritățile au început să urmărească traseul banilor.

Așa au ajuns la casele celor 27 de suspecți, toți din județul Giurgiu. Unii dintre ei au cumpărat din banii obținuți ilegal monede virtuale, ca să ascundă proveniența lor. Aceștia vor fi acuzați și de spălare de bani. Cei 3 milioane de lei reprezintă prejudiciul calculat până acum, întrucât procurorii au dovezi că cei 27 de suspecți din Giurgiu au început să săvârșească faptele încă din primăvara anului 2023.”