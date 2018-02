Români ţinuţi în sclavie în Anglia. 200 de oameni erau exploataţi la o fermă

Poliţia britanică a arestat joi trei bărbaţi suspectaţi că ţineau în sclavie în jur de 200 de imigranţi, în majoritate bărbaţi din Lituania, România, Bulgaria şi Polonia, la o fermă horticolă din Cornwall, comitat în sud-vestul Angliei, a comunicat poliţia locală, potrivit agenţiei Reuters şi site-ului BBC News.

'Este, cu siguranţă, una din cele mai mari operaţiuni în care am fost implicaţi', a declarat Paul Coffey, purtător de cuvânt al Autorităţii britanice de combatere a abuzurilor în muncă, organism care a primit anul trecut puteri similare poliţiei pentru a ancheta cazuri de ţinere în sclavie.

'Sunt aproximativ 200 de oameni - lituanieni, români, bulgari şi polonezi - care vin aici în fiecare an pentru sezonul de culegere a florilor şi care sunt cazaţi în rulote la ferma' Bosahan, din Helston, a precizat inspectorul de poliţie Gail Windsor, în urma raidului întreprins în cursul dimineţii de joi.

.@DC_Police confirm two men aged 61 & 41 are being questioned on suspicion of modern slavery offences. A 49 yr old man arrested on suspicion of being an unlicensed gangmaster also remains in custody. All three are from #Helston area. More on Bosahan Farm raid on @radiobailie at 5 pic.twitter.com/wmGNORrhCG