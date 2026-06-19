Tribunalul Regional Krasnodar l-a condamnat pe Adrian David Cherciu pentru transmiterea de informații despre locațiile sistemelor de apărare antiaeriană din stațiunea Soci, a anunțat vineri Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei citat de agenția Interfax.

Potrivit unui comunicat al FSB, în august 2024, cetățeanul român, aflat pe teritoriul regiunii Krasnodar, „a colectat și transmis informații despre locațiile sistemelor de apărare aeriană din orașul Soci”, la instrucțiunile serviciilor speciale ucrainene.

Acuzația de spionaj

Cherciu a fost judecat sub acuzația de spionaj, conform Articolului 276 din Codul Penal al Rusiei, și condamnat la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate, în prima și a doua instanță, care a menținut decizia. Verdictul a intrat deja în vigoare, potrivit FSB.

Potrivit autorităților ruse, un curator ucrainean i-ar fi promis cetățeanului român asistență pentru a părăsi în siguranță Rusia și pentru a se alătura unei „formațiuni armate a Ucrainei” pentru a participa la ostilități împotriva Rusiei, în schimbul sprijinului său în obținerea de informații.

„Pentru asistență în obținerea informațiilor de interes pentru inamic, curatorul ucrainean i-a promis cetățeanului român să îl ajute să părăsească în siguranță Rusia și să se alăture formațiunii armate a Ucrainei”, a precizat FSB.

Mai exact, Cherciu a fost găsit vinovat că, „din proprie iniţiativă", a contactat în noiembrie 2024 un angajat al Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) şi i-a transmis informaţii privind forţele ruse, potrivit instanţei.

Filiala din Soci (regiunea Krasnodar) a Serviciului Federal de Securitate al Federaţiei Ruse (FSB) anunţase la 25 aprilie 2025 că a reţinut un cetăţean român, născut în 2002, despre care susţinea că ar fi implicat în activităţi de spionaj în favoarea serviciilor speciale din Ucraina. FSB afirma în anunţul publicat pe site-ul său că, în vara anului 2024, persoana reţinută, la instrucţiunile serviciilor speciale ucrainene, a colectat şi a transmis informaţii privind locaţiile instalaţiilor de apărare aeriană situate în oraşul Soci.

În schimb, serviciile speciale ale Ucrainei i-ar fi promis cetăţeanului român, conform solicitării acestuia, să-l ajute să părăsească în siguranţă Rusia şi să se alăture formaţiunii de voluntari a VSU (forţele armate ale Ucrainei) pentru a participa la operaţiunile de luptă împotriva Rusiei.

Avertismentul FSB

FSB a subliniat că, în urma măsurilor operaționale, cetățeanul român a fost reținut și atrage atenția că serviciile speciale ucrainene continuă să atragă cetățeni străini pentru a produce daune Rusiei.

„FSB avertizează că toate persoanele care au acceptat să îi ajute pe inamic vor fi identificate și trase la răspundere penală”, se arată în comunicatul instituției.

România, membră NATO și vecină a Ucrainei, a sprijinit constant Kievul în războiul împotriva Rusiei, dar autoritățile de la București nu au comentat public cazul până în acest moment.