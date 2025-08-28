Român prins în SUA după o serie de jafuri. „Trucul” prin care încerca să-și ascundă prada

Un român de 33 de ani, aflat ilegal în America, și suspectat de mai multe jafuri, a fost arestat de polițiștii din Florida. Agenții au găsit în mașina lui bijuterii și bani, în valoare de 400.000 de dolari.

O bună parte din pradă, inclusiv ceasuri scumpe și un inel cu diamant, era ascunsă în ghiozdanul băiețelului său, de 10 ani.

Polițiștii erau deja pe urmele bărbatului după ce, cu o zi în urmă, a jefuit un magazin de bijuterii din orașul Stuart. Bărbatul a fost prins în timp ce se afla în mașină cu soția și cei doi copii ai săi. În vehicul, oamenii legii au găsit bijuterii furate, inclusiv ceasuri foarte scumpe, un inel cu diamante de 40.000 de dolari, lanțuri de aur, monede de aur și 30.000 de dolari cash.

O mare parte dintre bijuteriile furate erau ascunse în ghiozdanul fiului său de 10 ani, care purta la mână și un ceas de la un brand renumit, cu o valoare estimată la peste 40.000 de dolari. Și fetița acestuia purta la gât un lanț de aur furat.

Potrivit anchetatorilor, românul ar face parte dintr-o rețea mare de hoți care acționează pe teritoriul Statelor Unite. Acești hoți lucrează adesea în grupuri și au cu ei inclusiv femei, copii sau complici bătrâni, care îi ajută să distragă victimele.

Suspectul, în vârstă de 33 de ani, se afla ilegal în Statele Unite și deținea mai multe acte false. Mai mult, polițiștii susțin că era căutat în mai multe state pentru infracțiuni similare.

