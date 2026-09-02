Vor ajunge la ușă aduși de taxiuri autonome și nu vor mai avea nevoie de implicarea omului, ca să-și ducă sarcinile la bun sfârșit.

Este promisiunea unei companii de tehnologie din San Francisco, ce a creat un robot umanoid care a învățat, între altele, să spele toaletele și să dea cu mopul.

50 de locuințe din San Francisco au fost curățate în ultima lună de acest robot.

Alex Koch, CEO & Co-Founder, Tau Robotics: ”Este un robot umanoid care poate face aproape tot ce face un om. Poate să dea cu aspiratorul, poate să dea cu mopul. Poate șterge mobilă de bucătărie, poate șterge praful de pe rafturi și poate curăța toaleta”.

Compania care a creat robotul încasează, pentru o oră de curățenie, 30 de dolari (aproximativ 130 de lei) - cam cât cere și un om.

Alex Koch: ”În acest moment există două opțiuni: fie un umanoid pentru 30 de dolari, fie doi umanoizi pentru 60 de dolari. Deocamdată, o sesiune de curățenie durează o oră, însă pe viitor o vom face mai flexibilă și le vom oferi clienților mai multe opțiuni”.

Deși uimește cu mișcările sale agile, robotul nu se ridică încă la nivelul oamenilor la capitolul viteză și competență. Un operator uman e mereu prezent pentru a-i veni în ajutor.

Alex Koch: ”La un moment dat, roboții vor funcționa complet autonom, iar oamenii nu vor mai fi nevoiți să muncească”.

Până acum, clienții au fost mulțumiți de serviciile oferite de robot.

Tammie Siew, client: ”Nu vreau să curăț eu toaleta. Sunt dispus să aștept puțin mai mult și să citesc o carte sau să lucrez la altceva. Așa că sunt foarte entuziasmată. E ca și cum ai privi în viitor”.

Compania spune că cererea a ajuns să depășească ofertă și că a pus clienții pe liste de așteptare.

Alex Koch: ”Am început cu serviciile de curățenie, dar plănuim să ne extindem către alte activități, precum reparații și mentenanță, instalații sanitare, lucrări electrice, montarea de mochetă și covoare, zugrăveli și îngrijirea persoanelor vârstnice”.

Compania are planuri și mai îndrăznețe. În viitor, taxiuri autonome vor aduce la domiciliul clienților roboți umanoizi, care vor fi capabili să îndeplinească sarcini casnice multiple.