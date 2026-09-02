Bărbatul a fost cel care a sunat la 112 și a anunțat că cei 4 adolescenți, cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, i-au intrat în curte, înarmați cu bâte și un topor.

Fata bărbatului a fost rănită

Fiica reclamantului a fost rănită la mână și transportată la spital. În plus, tinerii ar fi distrus poarta, ar fi spart un geam, și ar fi amenințat întreaga familie.

De cealaltă parte, mama unuia dintre adolescenți susține că bărbatul ar fi început scandalul și că el i-ar fi chemat pe turbulenți la poartă, unde i-ar fi întâmpinat cu o furcă.

Polițiștii au ajuns la fața locului pentru a calma spiritele, însă nu au reușit, așa că au cerut ajutorul luptătorilor de la trupele speciale.

Toți tinerii au ajuns la audieri, însă doar 3 dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore. Oamenii legii continuă cercetările.