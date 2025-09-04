Fico a criticat absența liderilor Uniunii Europene la parada din Beijing: UE a fost cea izolată. A fost o onoare să particip

Stiri externe
04-09-2025 | 11:25
robert fico
AFP

Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat joi, la Beijing, că a fost „o onoare” să participe la parada militară de miercuri, care a marcat 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Pacific, fiind singurul lider al UE prezent.

autor
Aura Trif

Parada, în care gigantul asiatic şi-a etalat puterea militară, "a transmis un mesaj puternic lumii că dreptatea, pacea şi poporul vor triumfa", potrivit lui Robert Fico.

Prim-ministrul slovac a lăudat "contribuţiile semnificative" ale Chinei în timpul deflagraţiei mondiale şi pe cele aduse la "menţinerea păcii mondiale", potrivit unui comunicat publicat de agenţia oficială de ştiri Xinhua.

Premierul slovac promite cooperare economică

Fico a mai declarat că ţara sa "este dispusă să consolideze cooperarea în diverse domenii" cu China, "primind cu braţele deschise" mai multe companii chineze pentru a investi şi a face afaceri în Slovacia.

La rândul său, Xi a apreciat că "comunitatea internaţională are nevoie de unitate şi cooperare mai mult ca oricând" în faţa "schimbărilor accelerate" în conjunctura globală.

Citește și
aviatie israel, avioane de lupta israel
Israelul amenință cu „cele zece plăgi” rebelii houthi după noi atacuri cu rachete

Preşedintele chinez Xi Jinping a lăudat joi Slovacia pentru "aderenţa" la prietenia sa cu China, transmiţându-i prim-ministrului Fico că speră că Bratislava va continua să ajute Beijingul în construirea relaţiilor sale cu o Uniune Europeană în sens mai larg, transmite Reuters.

China se bazează pe unele state ale UE, cum ar fi Slovacia, să susţină Beijingul în cadrul Uniunii Europene, care a impus tarife vamale substanţiale vehiculelor electrice fabricate în China pe baza acuzaţiilor de concurenţă neloială. Slovacia a fost unul dintre cele cinci state ale UE care s-au opus taxelor.

Xi şi-a exprimat totodată speranţa că Slovacia va continua să joace un rol "pozitiv" în promovarea relaţiilor China-UE, a relatat agenţia oficială de ştiri Xinhua.

Fico a participat miercuri la parada militară fastuoasă alături de alţi şefi de stat, precum preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, şi de însuşi Xi, care a trecut în revistă trupele.

Fico s-a plâns de absența liderilor UE în China

Într-o înregistrare video postată pe contul său oficial de socializare, Fico a deplâns absenţa altor lideri ai UE. La parada de la Beijing, au participat în schimb lideri din ţări europene care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum preşedintele sârb Aleksandar Vucic - cu care Xi se întâlneşte joi - şi preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko.

"Au crezut că aşa vor izola sărbătoarea din China, dar au făcut o greşeală de calcul, deoarece UE a fost cea izolată miercurea aceasta", a afirmat oficialul slovac.

Împreună cu Ungaria, o altă membră a UE, Slovacia încearcă să atragă investiţii industriale creatoare de locuri de muncă din partea firmelor chineze care vând în Europa.

Însă, spre deosebire de Budapesta, Bratislava a fost lentă în a culege beneficii de pe urma celei de-a doua mari economii a lumii, reuşind să ridice relaţiile la un parteneriat strategic abia anul trecut, comentează Reuters.

Ministrul afacerilor externe şi al comerţului Peter Szijjarto, care l-a reprezentat pe premierul ungar Viktor Orban la parada militară de la Beijing, i-a declarat miercuri principalului diplomat chinez Wang Yi că aproximativ 31% din investiţiile chineze în Europa au ajuns în Ungaria în 2024.

La fel ca Ungaria, Slovacia menţine legături strânse cu Rusia, care furnizează majoritatea necesarului de petrol al Slovaciei.

Fico se va întâlni vineri cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce i-a mărturisit marţi preşedintelui rus Vladimir Putin că nu înţelege anumite decizii ale Uniunii Europene cu privire la războiul din Ucraina şi că doreşte să aibă relaţii normale cu Kremlinul, chiar dacă UE încearcă să dezechilibreze importurile de energie rusească pentru a pedepsi Moscova pentru invadarea Ucrainei în 2022.

Putin i-a cerut lui Fico să „taie” gazele în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin e de părere că întreruperea furnizării de gaze către Ucraina ar putea ajuta această țară să înțeleagă că există limite în ceea ce privește încălcarea intereselor altora.

El și-a exprimat această opinie în timpul discuțiilor cu premierul slovac Robert Fico, la Beijing, când s-a adus în discuție subiectul atacurilor asupra infrastructurii de gaze care trece prin Ucraina și alimentează unele țări europene. Slovacia atribuie aceste atacuri forțelor armate ucrainene.

După ce a declarat că infrastructura nu ar trebui atacată, Fico și-a anunțat intenția de a ridica această problemă la o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. 

iLikeIT. Internetul viitorului este aici. Cum funcționează browserul care face cumpărături în locul tău

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, China, beijing, parada militara, Robert Fico,

Dată publicare: 04-09-2025 10:58

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Israelul amenință cu „cele zece plăgi” rebelii houthi după noi atacuri cu rachete
Stiri externe
Israelul amenință cu „cele zece plăgi” rebelii houthi după noi atacuri cu rachete

Ministrul israelian al apărării Israel Katz a promis joi că va trimite "cele zece plăgi" asupra rebelilor houti din Yemen, după ce armata a informat cu privire la noi atacuri cu rachete în direcţia Israelului, informează AFP.

Rusia avertizează Europa: „O intervenţie străină în Ucraina ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice securitate”
Stiri externe
Rusia avertizează Europa: „O intervenţie străină în Ucraina ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice securitate”

Rusia a transmis joi că respinge categoric orice formă de „intervenție străină” în Ucraina, în contextul în care mai multe țări europene și-au exprimat disponibilitatea de a trimite trupe pentru a sprijini o eventuală rezolvare a conflictului.

Putin pierde controlul: Economia Rusiei intră în stagnare tehnică, iar redresarea pare imposibilă
Stiri externe
Putin pierde controlul: Economia Rusiei intră în stagnare tehnică, iar redresarea pare imposibilă

Economia rusă a intrat într-o etapă de „stagnare tehnică” în al doilea trimestru al anului 2025, a declarat directorul general al Sberbank, German Gref, într-un discurs susținut la Forumul Economic Estic de la Vladivostok, pe 3 septembrie.

Recomandări
Sindicatele din administrația publică anunță declanșarea unor proteste masive în România, urmate de o grevă generală
Stiri Sociale
Sindicatele din administrația publică anunță declanșarea unor proteste masive în România, urmate de o grevă generală

Șapte organizații sindicale din administrația publică anunță declanșarea unor acțiuni comune de protest ”împotriva politicilor sociale și economice” promovate de Guvernul României în sectorul de activitate „Administrație publică”.

Descoperiri șoc la Maternitatea din Sibiu, după ce o femeie de 33 de ani a murit în urma unui avort
Stiri actuale
Descoperiri șoc la Maternitatea din Sibiu, după ce o femeie de 33 de ani a murit în urma unui avort

Mai mulţi angajaţi ai Maternităţii din Sibiu au fost sancţionaţi în cadrul unor controale declanşate de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu după ce o femeie a murit din cauza complicaţiilor suferite în urma unui avort.

LIVE ACUM. Cele patru moțiuni de cenzură sunt prezentate în Parlament. Dezbaterea și votul, în 7 septembrie
Stiri Politice
LIVE ACUM. Cele patru moțiuni de cenzură sunt prezentate în Parlament. Dezbaterea și votul, în 7 septembrie

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR sunt prezentate la această oră în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 Septembrie 2025

46:01

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28