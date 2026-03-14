Trump a anunțat schimbarea într-o postare pe rețelele de socializare, vineri, după ce aceasta a fost anunțată pentru prima dată de Axios. Președintele a declarat că Matt Floca, care gestionează operațiunile de întreținere a clădirilor Kennedy Center, îi va succeda lui Grenell.

Richard Grenell este un consilier de lungă durată al republicanilor în materie de politică externă, iar presa a scris că ar fi făcut presiuni asupra României pentru a relaxa restricțiile împotriva fraților Tate. De asemenea, în primele luni ale administrației Trump II, Richard Grenell scria pe X că România este „cel mai recent exemplu” al modului în care fondurile plătite de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) au fost „folosite ca armă împotriva oamenilor și politicienilor care nu erau woke”.

Plecarea lui Grenell survine în contextul în care Kennedy Center se pregătește să se închidă în această vară pentru o renovare de doi ani.

„Ric Grenell a făcut o treabă excelentă în coordonarea diverselor elemente ale Centrului în perioada de tranziție și vreau să-i mulțumesc pentru munca remarcabilă pe care a depus-o”, a declarat Trump în postarea sa pe Truth Social. „Trump Kennedy Center va fi, la finalizare, cea mai bună facilitate de acest gen din întreaga lume!”, a proclamat președintele.

Grenell a jucat un rol central în eforturile lui Trump de a reforma radical Centrul Kennedy după revenirea președintelui la funcție. După ce a ignorat în mare parte centrul în timpul primului său mandat, Trump l-a transformat într-un punct central al războiului său împotriva culturii „woke”. El a înlăturat conducerea anterioară a Centrului Kennedy și a înlocuit-o cu un consiliu de administrație ales cu grijă, care a votat pentru redenumirea instituției în Centrul Trump Kennedy, o schimbare care, potrivit unor experți și congresmeni, trebuie inițiată de Congres.

Mai recent, numele lui Trump a fost adăugat fizic pe fațada iconică a clădirii.

Reacția comunității artistice

Reacția comunității artistice a fost rapidă și intensă, musicaluri de renume, precum „Hamilton”, anulându-și spectacolele. Actrița Issa Rae și scriitoarea Louise Penny s-au retras, de asemenea, din program, în timp ce consultanți precum muzicianul Ben Folds și cântăreața Renée Fleming și-au dat demisia. Săptămâna trecută, directorul executiv al Orchestrei Simfonice Naționale, Jean Davidson, a plecat pentru a conduce Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, cu sediul în Los Angeles.

Cum și-a însușit Trump Centrul Kennedy

Cunoscut probabil cel mai bine pentru programul său anual de onoruri, Kennedy Center a fost mult timp unul dintre puținele locuri din Washington unde diferențele politice erau lăsate deoparte. Judecătorii Curții Supreme Antonin Scalia și Ruth Bader Ginsburg — opuși ideologici — erau cunoscuți pentru faptul că mergeau împreună la operă.

Însă locul a devenit oarecum o extensie a Casei Albe a lui Trump în timpul celui de-al doilea mandat al său. Președintele a jucat un rol esențial în convingerea președintelui FIFA, Gianni Infantino, să organizeze acolo tragerea la sorți pentru Cupa Mondială în decembrie. La doar câteva zile distanță, Trump însuși a găzduit gala de onoare a Centrului Kennedy, o premieră pentru un președinte.

De atunci, Trump s-a adresat republicanilor din Camera Reprezentanților de la Centrul Kennedy. Documentarul despre prima-doamnă Melania Trump a avut, de asemenea, premiera acolo.

Grenell este un consilier de lungă durată al republicanilor în materie de politică externă. În timpul primului mandat al lui Trump, a fost ambasadorul SUA în Germania și trimisul special al președintelui pentru negocierile de pace din Serbia și Kosovo. De asemenea, a ocupat funcția de director interimar al serviciilor naționale de informații și a fost considerat un candidat la funcția de secretar de stat în al doilea mandat al lui Trump, post care i-a revenit în cele din urmă lui Marco Rubio.

În funcția sa de la Kennedy Center, Grenell a pus accentul pe ceea ce el a numit programe „de bun-simț”, urmărind să orienteze centrul către evenimente care să atragă un public larg și să nu genereze pierderi financiare. Însă demersurile sale au stârnit critici din partea multor democrați de la Capitol Hill.

Trump a declarat în februarie că va închide Centrul Kennedy pentru doi ani după sărbătorile de 4 iulie din această vară, pentru a repara ceea ce el a descris ca fiind o clădire dărăpănată. Înainte de închidere, Grenell a avertizat personalul cu privire la reducerile iminente care vor lăsa „echipe scheletice”.

Conform paginii de LinkedIn a lui Floca, acesta s-a alăturat Centrului Kennedy în ianuarie 2024, în timpul administrației Biden. Un comunicat de presă al centrului din acea perioadă îl descrie ca fiind „un profesionist cu experiență în gestionarea facilităților, cu experiență în managementul construcțiilor și o apreciere pentru principiile de proiectare a clădirilor în ansamblu”.

Experiența anterioară a lui Floca menționată pe LinkedIn include o serie de funcții în cadrul guvernului Districtului Columbia, printre care cea de director asociat pentru sustenabilitate și energie și cea de director de gestionare a facilităților. A absolvit Universitatea de Stat din Louisiana în 2009 cu o diplomă de licență în managementul construcțiilor.