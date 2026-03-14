Potrivit unui comunicat al Autorităţii Vamale Române (AVR), joi spre vineri noaptea, în jurul orei 2:00, inspectorii vamali din cadrul Serviciului Echipe Mobile Calafat - Direcţia Regională Vamală Craiova, împreună cu lucrători ai Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat, au oprit pentru control un automarfar care circula pe ruta Turcia - Germania.

În urma controlului, s-au descoperit, ascunse printre bunurile transportate,106 pistoale calibru 9 mm: 80 de pistoale tip Glock, prevăzute cu încărcătoare pentru 19 cartuşe; 25 de pistoale tip HS-9 Sub Compact, fiecare prevăzut cu câte două încărcătoare pentru 16 cartuşe; un pistol tip HS-9 Sub Compact, prevăzut cu un încărcător.

Totodată, în cadrul aceluiaşi control, inspectorii vamali au identificat aproximativ 300 de cartuşe de ţigări de diverse mărci, pentru care nu au fost prezentate documente de provenienţă sau de transport.

Cercetările sunt continuate de către organele competente, în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor şi dispunerii măsurilor legale care se impun.

Autoritatea Vamală Română menţionează că acţionează, în cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, pentru prevenirea şi combaterea traficului ilegal cu bunuri sensibile şi protejarea securităţii cetăţenilor şi a pieţei Uniunii Europene.