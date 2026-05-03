„Condamnarea la moarte a lui Mehrab Abdollahzadeh a fost pusă în aplicare în această dimineaţă, după finalizarea procedurilor legale", a anunţat site-ul autorităţii judiciare, Mizan Online, transmite France Presse.

Autorităţile au confirmat execuţia condamnatului

Potrivit site-ului, care nu precizează data faptelor, Mehrab Abdollahzadeh a fost arestat, împreună cu alte persoane, la locul unei manifestaţii din Urmia (nord-vest), unde un agricultor a fost lovit mortal „de către agitatori". Acesta din urmă participa la manifestaţie „în calitate de voluntar însărcinat cu asigurarea securităţii populaţiei", potrivit Mizan.

Televiziunea de stat a precizat că bărbatul executat a fost implicat în manifestaţiile din 2022-2023 declanşate de moartea în detenţie, în septembrie 2022, a tinerei Mahsa Amini, arestată la Teheran pentru că ar fi încălcat codul vestimentar. El a fost condamnat la moarte pentru „corupţie pe pământ" (termen din dreptul islamic iranian ce descrie fapte considerate extrem de grave împotriva societăţii sau statului n.r.), una dintre cele mai grave acuzaţii din Iran. Alte două persoane implicate, minore, au fost condamnate la pedepse cu închisoarea.

Protestele izbucnesc după moartea tinerei

Manifestaţiile care au urmat morţii tinerei kurde au zguduit Iranul, făcând sute de morţi, printre care zeci de membri ai forţelor de securitate, şi au dus la arestarea a mii de protestatari. Autorităţile iraniene le-au calificat drept „revolte instigate din străinătate".

Arestările şi execuţiile, în special cele legate de noile manifestaţii care au zguduit ţara în iarna trecută, s-au înmulţit în Iran de la începutul conflictului regional declanşat de un atac americano-israelian la 28 februarie.

Represiunea se intensifică în Iran

Potrivit unor organizaţii pentru drepturile omului, între care Amnesty International, Iranul este ţara care recurge cel mai mult la pedeapsa capitală după China.

Potrivit autorităţilor iraniene, ultimul val de manifestaţii, care a atins punctul culminant în ianuarie, a început paşnic înainte de a degenera în „revolte instigate din străinătate".

Puterea a recunoscut peste 3.000 de morţi în aceste manifestaţii, dar atribuie violenţele unor „acte teroriste" orchestrate de Statele Unite şi Israel.