Rezultatul alegerilor din Ungaria nu vor face decât să accelereze dezintegrarea UE, a transmis Kirill Dmitriev, emisarul lui Vladimir Putin și șeful Fondului Rus de Investiții Directe, un fond suveran creat de guvernul rus.

„Asta nu va face decât să accelereze dezintegrarea UE. Verifică peste patru luni dacă am dreptate”, a transmis el, conform Index.hu, care a preluat declarația de la TASS, platforma de propagandă a Kremlinului.

Viktor Orban a păstrat o relație bună cu Vladimir Putin după invazie și a mers de mai multe ori în vizite la Moscova. Iar Ungaria a blocat în repetate rânduri ajutoarele UE pentru Ucraina.

Partidul condus de Orban, Fidesz, a suferit o înfrângere zdrobitoare la alegerile de duminică. Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, a obținut o majoritate calificată, și va avea două treimi din locurile din Parlament, ceea ce îi va permite să anuleze reformele stabilite de premierul maghiar în ultimii 16 ani de când este în fruntea Guvernului de la Budapesta.