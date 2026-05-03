El a mai relatat că l-a invitat pe Fico la Kiev, iar Fico l-a invitat la Bratislava, și că amândoi au acceptat invitațiile.

„Ne dorim relații solide între țările noastre și amândoi ne-am angajat în acest sens. A fost important să aflu că Slovacia susține aderarea Ucrainei la UE și este gata să împărtășească propria experiență în ceea ce privește procesul de aderare”, a scris președintele ucrainean într-o declarație, potrivit Euronews.

Între timp, s-a aflat că cei doi se vor întâlni încă de luni, cu ocazia summitului Comunității Politice Europene de la Erevan, a anunțat Fico sâmbătă.

Cu toate acestea, în declarația sa de sâmbătă, premierul slovac nu a menționat ce a discutat cu președintele ucrainean cu privire la aderarea Ucrainei la UE. Singurul detaliu pe care l-a făcut public despre ceea ce s-a întâmplat a fost că, deși el și președintele ucrainean nu sunt de acord cu privire la anumite chestiuni, Slovacia dorește ca Ucraina să fie o țară stabilă și democratică, cu care să mențină relații prietenoase.

Până în prezent, Robert Fico s-a aliniat poziției prim-ministrului maghiar în exercițiu, Viktor Orbán, în ceea ce privește Ucraina, chiar dacă nu i s-a alăturat întotdeauna în blocarea deciziilor UE. Cu toate acestea, el a jucat un rol major în impasul de câteva săptămâni privind conductele de petrol Drujba. Devansând guvernul maghiar, el a suspendat exporturile de energie electrică către Ucraina și, ulterior, la fel ca guvernul maghiar, a oprit și livrările de combustibil.

În ansamblu, Fico încearcă să găsească un echilibru între angajamentele asumate în cadrul alianțelor occidentale și electoratul pro-rus din țara sa. În practică, acest lucru înseamnă că el urmărește o politică prudentă, dar nu complet ostilă, față de Ucraina.