Reuters: Liderii străini s-ar putea de-acum să se gândească de două ori înainte de a accepta o invitaţie în Biroul Oval

Utilizarea fără precedent de către Trump a spaţiului prezidenţial pentru astfel de manifestări ar putea determina liderii străini să se gândească de două ori înainte de a accepta invitaţiile sale şi de a risca umilinţa publică, o reticenţă ce ar putea face mai dificilă consolidarea legăturilor cu prietenii şi partenerii care sunt, de asemenea, curtaţi de marea rivală China, mai scrie sursa citată.

Într-o scenă extraordinară, orchestrată în mod clar de Casa Albă pentru un efect maxim şi care aminteşte de vizita preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski din februarie, Trump i-a cerut socoteală preşedintelui Cyril Ramaphosa făcând afirmaţii false despre un aşa-zis genocid împotriva albilor sud-africani, aducând inclusiv acuzaţii de ucideri în masă şi confiscări de terenuri.

BREAKING: South African president Ramaphosa humiliates Trump with a joke: “I'm sorry I don't have a plane to give you.” Trump: “I wish you did. I would take it.” Trump is completely oblivious to the dig. He’s a f*cking ???? on the world stage.

A fost o altă demonstraţie a disponibilităţii aparente a lui Trump de a folosi Biroul Oval, rezervat în mod istoric ca loc de onoare pentru demnitarii străini, pentru a stânjeni oaspeţii din ţări mai puţin puternice sau pentru a-i pune la zid în chestiuni care îl obsedează.

Patrick Gaspard, fost ambasador al SUA în Africa de Sud în timpul preşedinţiei lui Barack Obama, a declarat că Trump a transformat întâlnirea cu Ramaphosa într-un „spectacol ruşinos” şi „l-a atacat cu un film fals şi o retorică violentă”.

BREAKING: President Trump brings a TV into the Oval Office in front of the South African President and shows him a video of his own government calling for the genocide of white farmers.

