Proofpoint a anunțat joi că gruparea, pe care o identifică sub numele „TA419”, încearcă cel puțin din 2025 să fure parolele unor persoane care lucrează pentru think tank-uri americane și japoneze, contractori din industria de apărare, universități și firme de avocatură, potrivit News.ro.

Compania a atribuit atacurile grupării chineze pe baza tipurilor de malware utilizate, a infrastructurii de internet folosite pentru operațiuni și a profilului țintelor, despre care afirmă că este compatibil cu prioritățile serviciilor de informații chineze.

Atacatorii s-au dat drept experți în inteligență artificială

În cea mai recentă campanie, atacatorii au trimis mesaje care păreau să provină de la experți în inteligență artificială sau politică externă, inclusiv Lynne Parker, fost director adjunct principal al Biroului pentru Politică Științifică și Tehnologică al Casei Albe. Mesajele propuneau, de regulă, colaborări sau inițiative în domeniul IA, după care direcționau victimele către site-uri concepute pentru furtul parolelor.

Proofpoint nu a dezvăluit identitatea persoanelor vizate, precizând doar că printre acestea se aflau experți care lucrează în domenii precum reglementarea inteligenței artificiale, controlul exporturilor și strategia națională privind IA. Campania a vizat mai puțin de 10 persoane din cadrul câtorva organizații.

Reuters a identificat independent una dintre ținte: Alex Engler, fost oficial al Casei Albe și actual director al Penn Center on Media, Technology, and Democracy. Engler a declarat că a primit un e-mail care părea trimis de Parker și prin care era invitat „să se alăture unui nou proiect de politică privind IA”.

Proofpoint indică un interes pentru politicile SUA în domeniul IA

Engler a devenit suspicios deoarece mesajul i s-a părut neobișnuit și, după ce a verificat cu alte persoane din domeniu, a constatat că expeditorul era un impostor. Proofpoint consideră că profilul restrâns al persoanelor vizate sugerează „un interes de informații privind procesul de elaborare a politicilor din SUA, mai degrabă decât exclusiv furtul de tehnologie”.

Parker a declarat pentru Reuters că știe despre două persoane care au primit la începutul lunii iulie mesaje suspecte trimise în numele său.

„Statele Unite și China se află într-o competiție în domeniul IA”, a spus ea, adăugând că o tentativă de obținere a informațiilor despre planurile americane în domeniul politicilor IA nu ar fi surprinzătoare.

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns imediat solicitării Reuters de comentarii. Beijingul a negat în mod repetat că desfășoară operațiuni de spionaj cibernetic.