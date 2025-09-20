Momentul în care MiG-urile rusești au survolat Estonia. Analist: „O provocare evidentă pentru NATO”

20-09-2025 | 19:32
Estonia a solicitat o consultare cu ceilalți membri NATO după ce avioane de luptă rusești i-au încălcat spațiul aerian. A fost vorba despre trei MiG-31 care au survolat cerul timp de 12 minute, după cum a anunțat guvernul de la Tallin.

Știrile PRO TV

Italia, Finlanda și Suedia au sărit imediat în ajutor. În ciuda evidențelor, Kremlinul a negat întreaga poveste, în timp ce Donald Trump transmite că nu îi place situația.

Camerele au surpins cele trei MiG-urile 31 rusești pe cerul Estoniei, iar imaginile au postate de forțele aeriene suedeze. Italia, Finlanda și Suedia au ridicat avioane - în cadrul misiunii NATO pentru a întări flancul estic. Și au interceptat MiG-urile intruse, forțându-le să se retragă. Însă, abia după ce, potrivit guvernului de la Tallin ... „au pătruns fără permisiune și au rămas în spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute”.

Margus Tsahkna, ministrul de externe al Estoniei: „O violare gravă, timp de 12 minute a spațiului aerian (al Estoniei) necesită un răspuns solid, la nivel politic, dar și la nivel practic. Este în mod clar o provocare. De aceea am invocat Articolul 4 al NATO pentru consultări politice, pentru a pune laolaltă ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, în special incursiunea celor 19 drone rusești în Polonia. Deja asistăm la o testare sistematică pentru NATO”.

Analist: „O provocare evidentă pentru NATO”

Un purtător de cuvânt al alianței nord-atlantice a denunțat „încă un exemplu de comportament iresponsabil al Rusiei”.

Citește și
avioane de lupta, rusia
Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Estonia activează Articolul 4 al Alianței

Alistair Bunkall, corespondent SKY NEWS pentru Europa: „Este evident, cred, că rușii testează spațiul aerian al NATO, testează rezistența NATO și modul în care NATO, ca alianță militară, va reacționa. Este, cu argumente, cea mai mare încălcare, de până acum, a spațiului aerian al unei națiuni suverane. În acest caz, avioanele rusești de vânătoare au zburat în direcția capitalei estoniene Tallin. Este o violare majoră și în mod evident deliberată, și în mod clar menită să transmită un semnal Europei și NATO”.

Sean Bell, analist militar: „Știau că se află acolo, știau exact ce fac, a fost premeditat, nu a fost nicio greșeală acolo. Este o provocare evidentă pentru NATO în întregul său. Cred că este, evident, o testare pentru regulile de angajare ale NATO”.

Kremlinul susține, însă, că „a fost un zbor programat, în strictă conformitate cu regulile internaționale, fără a încălca granițele altor state”. „Traseul de zbor al aeronavelor a trecut peste apele neutre ale Mării Baltice, la o distanță de peste trei kilometri de insula Vaindlo”, afirmă comunicatul oficial de la Moscova.

Reporter: „Ce părere aveți, în general?”

Donald Trump, președintele SUA: „Ei bine, nu-mi place (n.r. situația). Nu-mi place. Nu-mi place când se întâmplă asta. Ar putea fi o mare problemă”.

Oana Țoiu, ministrul de Externe al României: „Vom continua consultările și vom merge pe calea deja decisă după provocările din Polonia și România, care presupune consolidarea flancului estic și suplimentarea apărării aeriene în această zonă”.

Kaja Kallas, reprezentantă UE pentru politică externă: „Trebuie să nu arătăm slăbiciune, pentru că slăbiciunea îi încurajează pe ruși să facă mai mult. Ei devin din ce în ce mai periculoși, nu doar pentru Ucraina, ci pentru toate țările din jurul Rusiei. Răspunsul nostru trebuie să fie o presiune crescută, astfel încât Rusia să fie motivată să caute pacea și să vină la masa negocierilor”.

Tot vineri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate exporturile de gaz natural lichefiat, navele rusești din așa-numita flotă-fantomă, precum și companiile energetice Rosneft și Gazprom-neft, care vor fi supuse unei interdicții totale pe piețele europene.

Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

Estonia va solicita NATO să activeze Articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi, în urma incursiunii a trei avioane ruseşti în spaţiul său aerian, relatează AFP.

