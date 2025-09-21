Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”

Președintele ceh Petr Pavel a declarat că NATO ar trebui să răspundă militar la încălcările comise de Rusia în spațiul aerian al Alianței și a propus chiar și doborârea avioanelor ruse.

Președintele ceh, Petr Pavel, a declarat că NATO ar trebui să reacționeze prin mijloace militare la încălcările comise de Rusia, menționând că o astfel de reacție ar putea include chiar doborârea unui avion rus. Declarația vine în contextul incidentelor recente în care avioane și drone rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei și Poloniei, potrivit UNN, care citează presa din Cehia.

„Privind la ceea ce se întâmplă în jurul nostru astăzi, este probabil mai important ca niciodată să ne reamintim importanța apartenenței la NATO. Aceasta ne arată cine sunt adevărații noștri prieteni și aliați și unde vrem să aparținem”, a declarat președintele ceh, adresându-se jurnaliștilor la deschiderea Zilelor NATO în Mošnov.

El a amintit de încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane de vânătoare rusești în această săptămână și de recenta invazie a spațiului aerian polonez de către două duzini de drone rusești.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în Polonia, Estonia, ceea ce se întâmplă în Ucraina de patru ani, ne privește pe toți, pentru că, dacă nu menținem unitatea, mai devreme sau mai târziu se va întâmpla și nouă”, a subliniat Pavel.

Reuniune extraordinară luni a Consiliului de Securitate al ONU

Ministerul estonian de Externe a anunţat, duminică, că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, în urma incursiunii a trei avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian estonian, relatează AFP.

"Pe 22 septembrie (...), Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă ca răspuns la încălcarea flagrantă a spaţiului aerian estonian vineri de către Rusia", se arată într-un comunicat al Ministerului estonian de Externe publicat duminică.

Este prima dată în cei 34 de ani de la aderarea Estoniei la ONU când această ţară membră a UE şi NATO, şi un susţinător ferm al Ucrainei, a cerut oficial o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU.

Premierul estonian Kristen Michal a anunţat vineri că ţara sa va solicita NATO să activeze articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi.

Potrivit ministrului estonian de externe, Margus Tsahkna, această încălcare face "parte dintr-un model comportamental mai larg al Rusiei, menit să testeze hotărârea Europei şi a NATO", conform Agerpres.

Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia

Între timp, avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, ca parte a unei operaţiuni de a întări flancul estic al NATO după ce drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez în cursul acestei luni, potrivit Ministerului britanic al Apărării, citat de CNN.

Două avioane de vânătoare Typhoon au decolat de la baza Royal Air Force din Lincolnshire pentru ”a patrula cerurile poloneze şi a descuraja şi a apăra împotriva ameninţărilor aeriene din Rusia, inclusiv drone”, a arătat ministerul, într-un comunicat.

Misiunea a fost desfăşurat în cadrul Operaţiunii NATO Eastern Sentry, o iniţiativă lansată săptămâna trecută în lumina încălcării de către Rusia a spaţiului aerian polonez. Pe lângă Marea Britanie, operaţiunea implică echipamente din Danemarca, Franţa şi Germania.

Ministerul a afirmat că angajamentul Marii Britanii faţă de NATO este ”de neclintit” şi că misiunea de vineri noapte a venit după ”incursiunile nechizbuite şi periculoase ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian suveran polonez – cea mai semnificativă violare a spaţiului aerian NATO de către preşedintele (rus) (Vladimir) Putin de până acum, de la începutul invaziei sale ilegale, pe scară largă, în Ucraina”.

Europa se află în alertă maximă după incursiune asupra spaţiului aerian polonez a fost urmată de încălcări ale spaţiului aerian al altor ţări membre NATO, în ultima săptămână, informează News.ro.

În 9 septembrie, Polonia a doborât drone ruseşti care i-au încălcat spaţiul aerian. Încălcarea a declanşat o Alertă de Acţiune Rapidă, iar forţele aeriene ale Poloniei, precum şi armatele aliate au ridicat aeronave.

Operaţiunea a marcat prima dată când au fost trase focuri de către NATO de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, care a început în februarie 2022. Alianţa militară a denunţat comportamentul ”absolut periculos” al Moscovei.

După câteva zile, drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian românesc, determinând Bucureştiul să ridice avioane de vânătoare.

Vineri, NATO a interceptat trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 care au încălcat spaţiul aerian al Estoniei, în ceea ce Estonia a numit un incident ”neruşinat fără precedent”.

