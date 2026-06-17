Este prevăzută inclusiv posibilitatea plasării în detenție și a transferului către „centre de returnare” din afara UE, cu excepția minorilor neînsoțiți.

Noile reguli prevăd că o decizie de returnare emisă de autoritățile naționale va fi însoțită de obligația de a părăsi imediat sau într-un termen stabilit teritoriul statului membru respectiv. Cetățenii țărilor terțe care fac obiectul unei astfel de decizii vor trebui să coopereze cu autoritățile și pot fi plasați în detenție, pe baza unei evaluări individuale, în cazul în care nu cooperează, prezintă un risc de sustragere sau de securitate, transmite Agerpres.

Detenția, dispusă de o autoritate administrativă sau judiciară, poate dura până la 24 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu până la șase luni în cazul în care circumstanțele se schimbă sau cooperarea cu o țară terță se îmbunătățește. Dacă o persoană se mută într-un alt stat membru, se poate aplica o nouă perioadă de detenție.

Centre de returnare și transferuri

Conform modificărilor pactului migrației în UE, va fi posibil transferul migranților – cu excepția minorilor neînsoțiți – către centre de returnare de pe teritoriul unei țări care este de acord să îi accepte, pe baza unui acord încheiat de un stat membru al UE. Aceste acorduri pot fi încheiate numai cu țări terțe care respectă drepturile omului, dreptul internațional și principiul nereturnării.

„Am făcut azi un pas decisiv către o politică europeană fermă în domeniul migrației! Punem stop migrației ilegale! Persoanele care nu au dreptul să rămână în Uniunea Europeană, să fie returnate în țările lor de origine. Am votat astăzi pentru măsuri de returnare eficiente și realiste!”, a declarat europarlamentarul PNL Virgil Popescu.

Investigații și alternative la detenție

Statele membre vor putea solicita raportarea periodică sau obligația de a locui într-un loc desemnat. Pot fi impuse și alternative la detenție, precum garanții financiare sau monitorizare electronică. Autoritățile naționale pot desfășura acțiuni specifice de investigare pentru a pregăti sau asigura o returnare eficace, inclusiv percheziții, cu autorizație judiciară sau administrativă, precum și confiscarea bunurilor personale și a dispozitivelor electronice.

Toate măsurile trebuie să respecte drepturile fundamentale și să facă obiectul unor garanții și căi de atac.

Aplicarea noilor reguli

Unele dispoziții – inclusiv cele privind centrele de returnare, evaluarea vârstei minorilor și dimensiunea externă a returnărilor – se vor aplica imediat. Alte prevederi, care necesită etape pregătitoare, vor intra în vigoare la 12 luni după publicarea în Jurnalul Oficial.

După aprobarea de către Parlamentul European, textul trebuie să fie adoptat oficial de Consiliu și publicat în Jurnalul Oficial pentru a intra în vigoare.