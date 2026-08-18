Record spectaculos în Utah. O mașină cu hidrogen a atins peste 660 km/h

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Parcurgând o pistă amenajată în deşertul Utah cu peste 660 km/h, o maşină-rachetă alimentată cu hidrogen a stabilit un nou record de viteză terestră pentru acest tip de motorizare, transmite marţi Space.com.

autor
Sabrina Saghin

Andy Green, un pilot de vânătoare în retragere al Forţelor Aeriene Regale Britanice, tocmai a stabilit un nou record mondial de viteză terestră la Bonneville Salt Flats, la bordul vehiculului JCB Hydromax. În două curse diferite, pe 11 august, maşina a atins 644,740 km/h şi apoi 663,267 km/h, ceea ce înseamnă o medie de 653,909 km/h, scrie Agerpres.

Mașina a stabilit recordul în Utah

Aceasta este cea mai rapidă viteză pe care a parcurs-o o maşină cu motor cu ardere internă cu hidrogen.

A fost o experienţă uimitoare", a declarat Green pentru Space.com pe 12 august despre cursele sale record.

„Orice viteză peste 563 km/h, am fi plecat foarte încântaţi. Performează mai bine. A fost mai fiabilă decât ne aşteptam şi a doborât recordul pentru hidrogen. A fost o adevărată emoţie pentru noi toţi să vedem asta", a adăugat el.

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Andy Green a mai doborât recorduri

Andy Green nu este străin de doborârea recordurilor. În 1997, a condus o maşină cu reacţie la 1.227,985 km/h sau Mach 1,02, stabilind un nou record de viteză terestră, devenind totodată prima persoană care a doborât bariera sunetului pe uscat.

Acum aproximativ 20 de ani, Green a stabilit şi recordul de viteză terestră pentru un vehicul cu motor diesel, depăşind 563 km/h. Până acum, cel mai rapid vehicul cu motor pe hidrogen nu se apropiase de acest nivel, atingând un maxim de 488 km/h. Dar acest nou record arată capacitatea promiţătoare a motoarelor cu hidrogen.

Hidrogenul nu produce dioxid de carbon

Motorul cu hidrogen nu produce dioxid de carbon aşa cum o face un motor tradiţional pe benzină sau motorină. Şi, deşi nu este cel mai tradiţional motor de maşină de pe Pământ, hidrogenul a alimentat unele motoare de rachetă timp de decenii. De exemplu, lansatorul Space Launch System (SLS) al NASA, care are două lansări reuşite în misiunile lunare Artemis, arde hidrogen lichid şi oxigen lichid.

Bolidul JCB Hydromax demonstrează o performanţă tehnologică incredibilă şi acest automobil-rachetă are probabil mai multe în comun cu o rachetă reală decât am putea crede. De exemplu, deşi nu este la fel de rapid ca o rachetă, propulsarea acestui vehicul până la limitele sale necesită multe dintre aceleaşi pregătiri.

„Există o numărătoare inversă şi o listă de verificare. Şi de mai multe ori a trebuit să oprim numărătoarea inversă, să reîncălzim ceva, să ajustăm ceva, să repornim numărătoarea inversă şi să o lansăm de la linia de start.", a declarat Green pentru Space.com

„Aceste motoare sunt construite pentru industria construcţiilor", conform lui Green.

„În mod normal, acestea produc 74 de cai putere", a adăugat el, aşa că au pus „două dintre ele într-o maşină de curse pentru a arăta cât de rezistente, cât de adaptabile şi cât de capabile sunt".

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Sursa: Agerpres

Etichete: Andy Green, record viteza, utha, JCB Hydromax, masina, masina cu hidrogen,

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