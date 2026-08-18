În Franța, dronele sunt folosite din ce în ce mai mult pentru a introduce ilegal produse interzise (droguri, telefoane mobile, alcool) în închisori, relatează euronews.com.

Cazurile s-au înmulțit în ultimele luni.

La Villefranche-sur-Saône, peste 1.800 de livrări în două luni

Penitenciarul din Villefranche-sur-Saône se confruntă în mod regulat cu această problemă.

La începutul lunii august, autoritățile au descoperit o operațiune de trafic de o amploare fără precedent, care folosea drone pentru a aproviziona deținuții cu droguri.

Inițial, anchetatorii au înregistrat 880 de livrări cu drone în doar 25 de zile și au identificat două zone de decolare situate chiar lângă închisoare.

O operațiune de amploare desfășurată pe 4 august a dus la arestarea a cinci persoane, dintre care trei au fost prinse în flagrant. Jandarmii au confiscat 500 de grame de canabis, zece cartușe de țigări, 6.000 de euro în numerar, un vehicul și drona folosită pentru livrări.

Analiza datelor digitale înregistrate de dispozitiv a scos la iveală o activitate și mai amplă: se estimează că 1.826 de livrări au fost efectuate în mai puțin de două luni, introducând în penitenciar peste 30 de kilograme de droguri.

Ancheta a scos la iveală și o organizație deosebit de bine structurată. Fiecare suspect avea un rol precis, de la preluarea comenzilor până la logistică și livrarea coletelor.

Cazuri similare fuseseră deja înregistrate în anii precedenți, fiind descoperite transporturi care conțineau cocaină, heroină, canabis, telefoane mobile și cartele SIM.

La Strasbourg, dronele perturbă activitatea elicopterelor de salvare

La Strasbourg, fenomenul are acum consecințe care depășesc cu mult zidurile închisorii.

De câteva săptămâni, dronele împiedică elicopterele care transportă persoane rănite sau pacienți să aterizeze noaptea pe heliportul spitalului Hautepierre.

Unele dintre aceste dispozitive ar fi folosite pentru a efectua livrări clandestine către deținuții din penitenciarul Strasbourg-Elsau.

Din cauza riscului de coliziune, elicopterele medicale nu mai pot utiliza heliportul spitalului pe timp de noapte și sunt nevoite să aterizeze pe o altă platformă, după care pacienții sunt transferați cu ambulanța.

Închisorile își consolidează sistemele anti-drone

Având în vedere amploarea fenomenului, administrația penitenciară încearcă să-și consolideze măsurile de combatere.

Unitățile cele mai expuse sunt dotate treptat cu sisteme capabile să detecteze și să neutralizeze dronele.

Până în februarie 2026, 62 de sisteme anti-drone erau instalate și operaționale în penitenciarele franceze, dintr-un total de 78 comandate de Ministerul Justiției.

Celelalte 16 sisteme urmează să fie instalate până la sfârșitul anului 2026.