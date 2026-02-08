Cultura de canabis medical este legală din 2016 în această țară din Balcani, însă autoritățile au descoperit „nereguli și neconformități importante" în gestionarea producției. Potrivit presei locale, substanța nu era depozitată sau procesată conform reglementărilor medicale, ci era destinată traficului sau uzului ilegal, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Din total, circa 9 tone de canabis și peste 1.300 de sticle de ulei au fost confiscate de la o societate din Skopje, iar alte 31 de tone de canabis și biomasă de cânepă au fost ridicate din mai multe întreprinderi din sud-estul țării. Operațiunea, declanșată joi, continuă.

Acțiunea a fost pornită după arestarea în Serbia a unuia dintre proprietarii firmei din Skopje, suspectat în cazul confiscării a 5 tone de canabis provenite din Macedonia de Nord la sfârșitul lui ianuarie. Parchetul pentru crimă organizată va furniza detalii după încheierea operațiunii.