Declaraţiile făcute în cadrul emisiunii "State of the Union" de la CNN vin în urma deciziei divizate a Curţii Supreme de săptămâna trecută, care permite administraţiei preşedintelui Donald Trump să retragă sutelor de mii de imigranţi haitieni şi sirieni statutul umanitar care îi protejează de expulzarea în ţările de origine, afectate de conflicte şi sărăcie extremă, relatează Reuters.

"Fie încercaţi să completaţi documentele şi să rămâneţi aici cu un statut permanent, fie vă vom ajuta să vă întoarceţi în ţara voastră", a spus Mullin, adresându-se imigranţilor cu drept de şedere temporară.

"De fapt, vă vom oferi un bilet de avion, plus aproximativ 2.100 de dolari pentru a vă ajuta să vă refaceţi viaţa când ajungeţi acolo, dar statutul de protecţie temporară, conform instanţelor şi chiar din denumirea sa, nu este un statut permanent", a adăugat el.

SUA pot acorda protecție temporară în contextul conflictelor și crizelor umanitare

Legea federală permite administraţiei să acorde rezidenţă temporară legală în Statele Unite persoanelor care fug de război, dezastre sau alte condiţii nefavorabile.

Acest statut fusese reînnoit în mod succesiv şi, în ciuda măsurii de a pune capăt acestor protecţii, Departamentul de Stat avertizează în prezent împotriva călătoriilor atât în Haiti, cât şi în Siria, invocând violenţa generalizată, criminalitatea, terorismul şi răpirile.

Statele Unite au acordat pentru prima dată TPS haitienilor după un cutremur devastator din 2010, iar sirienilor - după ce ţara lor a intrat în război civil în 2012.

Perspectiva unor expulzări pe scară largă este contestată chiar şi în rândul unor republicani.

Tot duminică, în cadrul unui interviu acordat CNN, guvernatorul statului Ohio, Mike DeWine, a declarat că nu este sigur pentru haitieni să se întoarcă şi că expulzarea unor muncitori harnici ar afecta economia statului Ohio şi ar lăsa sectorul medical cu deficit de personal.

În timpul alegerilor din 2024, Trump i-a acuzat în mod fals pe haitienii care locuiau în Ohio că mâncau animalele de companie ale altora. Majoritatea conservatoare a Curţii Supreme a considerat, totuşi, că haitienii care au dat în judecată administraţia au şanse reduse să-şi susţină argumentul conform căruia acţiunile administraţiei sunt motivate de prejudecăţi rasiale.

Prezenţa haitienilor în stat a contribuit la stimularea revigorării economice în unele zone din Ohio care intraseră într-un declin postindustrial, determinând creşterea salariilor şi crearea de locuri de muncă.

"Haitienii sunt cei care, de multe ori, au grijă de mama sau tatăl tău care suferă de Alzheimer, având grijă de membrii familiei care s-ar putea afla într-un azil", a spus DeWine.

"Iar a spune că îi vom expulza pe toţi aceştia nu este pur şi simplu în interesul nostru", a punctat el.