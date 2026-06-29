Deși Guvernul spaniol estima inițial că aproximativ 500.000 de persoane vor depune cereri, până la jumătatea lunii iunie peste 900.000 de migranți solicitaseră deja intrarea în program, potrivit autorităților spaniole.

Programul de legalizare are la bază o inițiativă cetățenească lansată în 2024, susținută de peste 700.000 de spanioli, sute de organizații umanitare, grupuri de afaceri și Biserica Catolică. În luna aprilie, Guvernul premierului Pedro Sánchez a aprobat un decret regal care le-a acordat solicitanților puțin peste trei luni pentru depunerea cererilor.

Programul oferă permise de ședere reînnoibile tuturor persoanelor care pot demonstra că locuiesc în Spania de cel puțin cinci luni și nu au antecedente penale.

Potrivit autorităților, dintre cele peste 900.000 de persoane care depuseseră cereri până la mijlocul lunii iunie, aproximativ 360.000 au primit deja permise provizorii de muncă și de ședere.

Pedro Sánchez a apărat această măsură, afirmând că ea reprezintă o recunoaștere a contribuției pe care acești oameni o au deja la economia Spaniei. Totuși, programul de legalizare este contestat de Partidul Popular (PP) și de formațiunea de extremă dreapta Vox. Luna trecută, Curtea Supremă a Spaniei a respins solicitarea de suspendare provizorie a decretului.

Această amplă campanie de legalizare plasează Madridul în contradicție cu politica privind migrația promovată în prezent la Bruxelles.

La începutul acestei luni, Uniunea Europeană a finalizat o reformă amplă a sistemului de migrație, care prevede accelerarea returnării migranților, înăsprirea procedurilor la frontieră și înființarea unor așa-numite centre de returnare în afara UE pentru solicitanții de azil respinși. Mai multe state membre, printre care Danemarca, Austria, Grecia, Germania și Olanda, au cerut deja implementarea rapidă a acestor centre.

Într-o scrisoare adresată reprezentanților permanenți ai statelor membre ale UE, Guvernul spaniol și-a exprimat opoziția față de noile politici, invocând „serioase îndoieli juridice, diplomatice și operaționale” privind centrele de returnare, precum și lipsa de proporționalitate a unor măsuri.

În schimb, Madridul solicită ca Uniunea Europeană să adopte reguli privind migrația bazate pe „respectarea deplină a dreptului internațional și a legislației Uniunii Europene”.