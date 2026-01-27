Reacția unui șofer care a rămas fără BMW după ce s-a filmat conducând cu 320 km/ h pe autostradă, în Polonia

„Un alt pirat al șoselelor, care nu se teme de nimic, postează astfel de clipuri online. De ce? Din lipsă de inteligență sau din convingerea că poliția nu poate acționa”, a fost unul dintre comentariile de pe profilul „Servicii în Acțiune”, unde poliția a fost etichetată în postare.
Două zile mai târziu, șoferul a înregistrat un clip în care se plângea că autoritățile au decis să-i confiște mașina, scrie Onet.
„După ce am vorbit cu un avocat, am ajuns la concluzia că este un caz exagerat. Mass-media raportează că s-au făcut multe demersuri care nu se potrivesc situației”, spune bărbatul în înregistrare.
El adaugă că nu a mai existat vreodată o situație în care mașina cuiva să fie confiscată într-un caz similar. „Puteți interpreta voi înșivă. Legea funcționează după cum îi convine și nu se ghidează după justiție”, subliniază el.
Pe de altă parte, reprezentanții profilului „Servicii în Acțiune” au lăudat reacția rapidă a procuraturii din Chorzów: „Vă amintiți BMW-ul care mergea cu 320 km/h și copilul era încântat de asta? Acum este trist și se plânge online pentru că parchetul îi ia mașina ;) Bravo parchetului din Chorzów! E uimitor că serviciile au reacționat atât de repede după postarea noastră. BRAVO! Nu avem nevoie de mai mulți șoferi „Żak” sau „Majtczak” pe drumuri”.
