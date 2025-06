Reacția unei femei după ce a primit din greșeală 400.000 de euro în cont. Ce a făcut în primele 10 minute

Inițial, Veronica Acosta a crezut că este vorba despre pensia alimentară de la fostul soț, în valoare de 8.000 de euro. În schimb, s-a trezit cu o avere peste noapte, potrivit publicației sârbe Blic.

Zeci de cumpărături în timp record

În decurs de doar câteva ore, Veronica a efectuat nu mai puțin de 66 de transferuri bancare. Unele au fost folosite pentru cumpărături personale, altele pentru a trimite bani rudelor. Printre achizițiile sale se numără o mașină, un frigider, două televizoare, un cuptor cu microunde, o friteuză, dar și obiecte casnice precum un capac de toaletă și plăci ceramice.

Confuzia a fost descoperită de un responsabil financiar din regiunea San Luis, care a alertat imediat autoritățile. Procuratura a deschis o anchetă și a pus sub acuzare șase persoane, inclusiv pe Veronica, pentru fraudă.

Judecătorul a decis că fiecare dintre cei șase inculpați trebuie să plătească o cauțiune de 30 de milioane de pesos pentru a nu fi reținuți preventiv. Din întreaga sumă transferată, aproximativ 90% a fost deja recuperată, iar restul de 10% a fost blocat în conturi digitale și portofele electronice.

Potrivit dosarului penal, primele 12 tranzacții au fost efectuate în primele 10 minute de la apariția banilor în cont, iar restul au fost finalizate în decurs de 24 de ore. Rapiditatea cu care s-au desfășurat transferurile ridică semne de întrebare cu privire la intențiile femeii.

Ce a declarat femeia în fața autorităților

Veronica a încercat să-și apere faptele, afirmând că a fost copleșită de nevoi financiare și că, atunci când a văzut suma, a consultat un avocat. Ea insistă că nu a avut intenții rele și că nu face parte din nicio rețea infracțională.

„Am crezut că sunt 500 de mii, nu milioane. Din disperare, am mers la supermarket, am ajutat familia și am trimis bani fraților și surorilor mele”, a declarat ea în fața anchetatorilor.

