Reacția șefei UE după doborârea dronei în România: „Felicit Armata Română pentru răspunsul rapid și eficient”

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
62596234
AFP

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat pe rețelele sociale după incidentul din spațiul aerian al României, în urma căruia cei doi piloți români aflați la comanda unui avion F-16 au doborât o dronă militară.

autor
Alexandru Toader

„Spațiul aerian european a fost din nou încălcat printr-o incursiune de dronă”, a scris Ursula von der Leyen, cu privire la incidentul care a avut loc în județul Buzău.

De asemenea, șefa Executivului european a lăudat Armata Română: „Felicit Armata Română pentru răspunsul rapid și eficient, care a asigurat securitatea noastră comună. Întărirea apărării și descurajării de-a lungul frontierei noastre estice rămâne o prioritate majoră”.

România a doborât pentru prima dată o dronă care a intrat pe teritoriul național. Un pilot român, de pe o aeronavă de luptă F16, a tras asupra aparatului de zbor, deasupra județului Buzău.

Între timp, reprezentanţii MApN au negat informaţiile vehiculate în spaţiul public potrivit cărora drona doborâtă vineri ar fi zburat deasupra sau în apropierea unor baze militare, scrie.

În timpul unei conferinţe de presă, şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a fost întrebat de un jurnalist dacă drona a zburat deasupra unor baze militare din România, reprezentantul presei aducând ca argument o hartă cu traseul aparatului.

"O hartă făcută de 'specialiştii militari'", i-a răspuns ironic Gheorghiţă Vlad.

În context, şeful Statului Major al Apărării a negat că drona ar fi trecut peste baze militare sau în apropierea acestora, cum ar fi cele de la Feteşti sau Boboc.

De asemenea, reprezentanţii MApN au precizat că drona nu a trecut nici peste centrala nucleară de la Cernavodă.

Generalul Gheorghiţă Vlad i-a rugat pe jurnalişti să nu ofere foarte multe detalii din domeniul operaţional.

"Din surse deschise, tot ceea ce declarăm noi acum se poate analiza, se pot desprinde foarte multe detalii tehnice şi operative, care ne-ar pune în pericol operaţiunile militare", a explicat şeful Statului Major.

El a susţinut că este posibil ca incidente precum cel de vineri să mai aibă loc.

"Cred că se vor mai întâmpla astfel de evenimente. Suntem în perioada în care se încheie treieratul în Ucraina. Ţara vecină este unul dintre cei mai mari exportatori de grâne din lume. Este stabilit un coridor în proximitatea apelor noastre teritoriale şi aici mă refer la apele teritoriale ale Ucrainei, României, Bulgariei şi Turciei, astfel încât acest tranzit să se desfăşoare corespunzător. O să avem un aflux de nave în zonă. Porturile noastre dunărene şi la Marea Neagră vor fi destul de aglomerate şi bineînţeles că de aici se vor naşte o serie de vulnerabilităţi, printre care şi acestea care vizează nave care aprovizionează, care deservesc exportul Ucrainei în proximitatea apelor noastre teritoriale", a spus şeful Statului Major.

O aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române care decolase de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti a doborât vineri o dronă cu o rachetă, la mai mult de o oră după ce aceasta a pătruns în spaţiul aerian naţional, lovirea având loc deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina din judeţul Buzău, după ce aparatul străin a fost monitorizat pe durata traseului său.

În operaţiune au fost implicate şi două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană.

Sursa: X.com Agerpres

Etichete: drona, ursula von der leyen, armata romana, romania,

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