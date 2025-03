Reacția lui Zelenski la amenințarea furioasă a lui Trump. Mesajul postat pe X

„Ne continuăm activitatea cu partenerii noştri. Am avut deja discuţii şi alţi paşi urmează să vină în curând”, a spus el în declaraţie.

„Este foarte important să încercăm să facem diplomaţia noastră cu adevărat substanţială pentru a pune capăt acestui război cât mai curând posibil”, subliniază liderul ucrainean.

„Avem nevoie de pace reală şi ucrainenii o doresc cel mai mult, deoarece războiul ne distruge oraşele şi satele, ne pierdem oamenii”, argumentează el.

Ucraina, dă asigurări Zelenski, colaborează cu America şi Europa. „Ne bazăm pe sprijinul Americii pe calea păcii”, subliniază el.

„Avem nevoie de pace cât mai curând posibil”, spune Zelenski.

We continue our work with partners. We have already had talks and other steps to come soon.

It is very important that we try to make our diplomacy really substantive to end this war the soonest possible.

We need real peace and Ukrainians want it most because the war ruins our…