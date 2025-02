Reacția lui Zelenski după încheierea discuțiilor ruso-americane de la Riad. „Surpriza” de care a avut parte

”Negocieri sunt în curs acum (...) între reprezentanţi ruşi şi americani. Încă o dată, cu privire la Ucraina, fără Ucraina”, denunţă Zelenski în Turcia, potrivit AFP, citată de News.ro.

În plus, președintele ucrainean a dezvăluit că discuțiile dintre SUA și Rusia de la Riad au fost o „surpriză” pentru Kiev și că a aflat despre ele din mass-media. În același timp, Erdogan și-a exprimat sprijinul pentru găsirea unei soluții diplomatice la conflictul de lungă durată, subliniind că „distrugerile enorme” din Ucraina „trebuie să înceteze acum”, informează agenția de presă Baha.

SUA și Rusia au avut discuții, marți, în Arabia Saudită despre războiul din Ucraina. A fost prima întâlnire ”față în față” a unor lideri ruși și americani de când a început invazia la scară largă a trupelor Moscovei de acum trei ani.

Dialog foarte pozitiv și constructiv

După încheierea discuțiilor de la Riad, unii dintre delegații ruși au comentat modul în care acestea au decurs.

Șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, Kirill Dmitriev, a declarat pentru Canalul 1 al televiziunii ruse de stat, potrivit BBC:

"A început un dialog foarte pozitiv și constructiv." "Spre deosebire de administrația Biden, care nu a încercat niciodată să audă poziția Rusiei, acesta a fost un efort foarte clar de a începe dialogul, de a înțelege poziția Rusiei și de a discuta lucrurile asupra cărora suntem de acord."

El a adăugat:

"Există multe puncte asupra cărora suntem de acord... am ajuns să ne cunoaștem mult mai bine... ne înțelegem mult mai bine acum."

Iuri Ușakov, consilier al lui Putin, a declarat la televiziunea rusă de stat despre aceste discuții: "Nu este rău, nu este rău... este greu de spus dacă [Rusia și SUA] se apropie, dar asta este ceea ce am discutat... a fost o discuție foarte serioasă cu privire la toate aspectele pe care am dorit să le abordăm... am convenit să ținem cont de interesele celuilalt și să dezvoltăm relațiile bilaterale, deoarece atât Moscova, cât și Washingtonul sunt interesate de acest lucru."

El a mai precizat că au convenit că o "echipă separată de negociatori va stabili contactul în timp util".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: