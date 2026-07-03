Peste 130 de clădiri, inclusiv numeroase locuințe, au fost distruse sau grav afectate. Volodimir Zelenski a promis că armata ucraineană va da un răspuns potrivit pentru aceste bombardamente devastatoare ale rușilor.

În tabăra cealaltă, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a spus că armata rusă a lovit doar obiective militare.

Bombardamentul rusesc a durat mai bine de 11 ore și a provocat cele mai mari pagube în Kiev, într-o singură noapte, de la începutul războiului încoace.

Samya Kullab, corespondent Associated Press: „Echipele de intervenție se află în continuare la fața locului și caută supraviețuitori sub dărâmături. În clădirea din spatele meu se crede că cel puțin zece persoane sunt încă date dispărute”.

Explozii au răsunat în 33 de locuri diferite, inclusiv într-un depozit al Crucii Roșii și într-o stație de ambulanțe. Zeci de case și blocuri au fost lovite de rachete și drone.

Mai multe etaje ale unui bloc înalt s-au prăbușit.

Ihor Klimenko, ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei: „Ne aflăm în acest moment pe strada Novodarnițka, unde o rachetă a lovit direct acest bloc cu nouă etaje. Dar astăzi au avut loc aproximativ 20 de lovituri similare cu drone și rachete. Douăzeci de clădiri de locuințe au fost grav avariate sau parțial distruse”.

Un crater uriaș a rămas la locul exploziei unei rachete.

Localnic: „Pe la două dimineața s-a auzit o explozie extrem de puternică. A fost pur și simplu un zid de foc. Într-o clipă, întreaga noastră scară de bloc a fost cuprinsă de flăcări, de la etajul unu până la etajul cinci. S-a întâmplat între 3 și 4 dimineața. Blocul a început să se zguduie puternic; chiar și când coborâsem în parcare se simțeau vibrațiile puternice. Au fost trei sau patru lovituri cu rachete balistice în cartierul nostru, în zona noastră. Eram în adăpost, și acolo am simțit zguduiturile”.

Potrivit armatei ucrainene, rușii au lansat asupra capitalei 74 de rachete, de diferite tipuri, și aproape 500 de drone. Cele mai multe au fost interceptate, dar 25 de rachete balistice și 12 drone au apucat să lovească, în 33 de locuri diferite.

Rușii susțin că nu au atacat obiective civile.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, i-a prezentat (președintelui Putin), rezultatele atacului masiv de represalii. Desigur, este vorba exclusiv despre lovituri îndreptate împotriva unor obiective militare sau asociate armatei”.

Potrivit analiștilor occidentali, Vladimir Putin mizează pe faptul că timpul lucrează în favoarea sa. Liderul de la Kremlin ar conta pe diminuarea sprijinului occidental pentru Ucraina și pe slăbirea treptată a rezistenței ucrainene, pe fondul campaniei de bombardamente strategice.