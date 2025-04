Reacția furibundă a Ucrainei după ce televiziunea preferată a lui Trump, Fox News, a titrat ca localizare „Kiev, Rusia”

Fox News a difuzat imagini de slujbele de Paşte din diferite părţi ale lumii, inclusiv de la Kiev. Iniţial, imaginile transmise de la Catedrala Sf. Mihail cu Domuri Aurii au fost semnalate ca fiind de la „Kiev, Ucraina”, dar apoi a apărut burtiera „Kiev, Rusia” şi a rămas pe ecran pentru o lungă perioadă de timp, relatează Ukrainskaia Pravda.

Postul de televiziune american a transmis în paralel imagini şi de la slujba din Rusia, de la Moscova, la care erau prezenţi patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, şi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Fox News marked Kyiv as part of Russia during the first minutes of its Easter broadcast.

The false designation reportedly remained on screen for 20 minutes before being corrected. pic.twitter.com/vXePWhtUaZ